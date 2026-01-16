En medio de la expectación por el fichaje “más costoso” de la temporada en la Universidad de Chile, uno de los temas que genera debate inmediato son las cifras astronómicas que rodean el contrato de Juan Martín Lucero, quien aterriza con un sueldo récord que bordea los 100 millones de pesos, poniendo una vara de exigencia inédita en el Centro Deportivo Azul por sobre el resto de los refuerzos.

Ante esto, un goleador histórico y voz autorizada del ‘Romántico Viajero’ analizó la millonaria inversión, marcándole el terreno al ex Colo Colo y advirtiendo que la presión será distinta a cualquier otro jugador: aseguró que ‘los goles son caros’ pero que el hincha no tendrá paciencia, por lo que el atacante deberá justificar cada peso desde sus primeros minutos en cancha para no incomodar a la galería.

⚠️ ¿Cuál fue la dura advertencia de un ex U de Chile a Lucero?

Quien alzó la voz fue Pedro “Heidi” González, uno de los máximos artilleros en la historia del fútbol chileno y referente del conjunto azul. El ídolo analizó el mercado actual y, aunque entiende los montos que se manejan, fue tajante respecto a la responsabilidad que conlleva firmar un contrato de esa magnitud.

“El mercado chileno está altísimo hace mucho rato. Ya no sorprende que hoy paguen 60, 70 u 80 millones de pesos, sobre todo a los extranjeros”, explicó el ex delantero a Las Últimas Noticias, para luego lanzar la frase que marcó la pauta: “Los goles son caros, pero es cierto que Lucero va a tener que demostrar que vale ese dinero”. Para el “Heidi”, el precio del fichaje obliga al “Gato” a rendir de manera inmediata.

🚨Juan Martín Lucero acordó la rescisión con Fortaleza y jugará en la U de Chile.

*️⃣El argentino dejará de pertenecer al equipo brasileño y en los próximos días llegará a Santiago para un nuevo desafío en su carrera. #TratoHecho pic.twitter.com/cxpUxITmQo — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 14, 2026

🔥 La razón de la presión extra que tendrá Lucero en la U

En su análisis futbolístico, González destacó la llegada del delantero argentino, ubicándolo “un peldaño por encima de Lucas Di Yorio” tanto por trayectoria como por calidad. Además, proyectó que “si logra complementarse bien con Vargas y Rivero, debería rendir a un mejor nivel”, apuntando a un ataque con mayor funcionamiento colectivo.