La U de Chile continúa preparándose para la temporada 2026, donde tienen como principal objetivo poner fin a la extensa sequía sin títulos en el Campeonato Nacional.

Para ello, los azules ya tienen tres refuerzos confirmados y se espera que lleguen más nombres al Centro Deportivo Azul. Sin embargo, no todo es alegría para los hinchas.

En las últimas horas se comenzaron a vender los abonos para el año que ya está en curso, pero el incremento en los precios no dejó para nada contentos a los fanáticos, sobre todo considerando que los valores han ido aumentando significativamente con el correr de los años.

😨 Alza en los precios de los abonos golpea a los hinchas de la U de Chile

Para la temporada 2026 los precios de los abonos van desde los $199.500 en galería hasta $1.332.000 en bajo marquesina. Lo llamativo es que estos precios solo aseguran la asistencia a los 15 partidos como local en el Campeonato Nacional y no contemplan copas ni torneos internacionales.

Respecto al 2025, el incremento en los precios es de un 23%, pero si nos vamos un poco más atrás la diferencia es considerable. En el 2022, el abono a galería costaba $95.000, por lo que en cuatro años subió $104.500.

Andes, en tanto, pasó de $220.000 en 2022 a $333.000 este año; mientras que Fuera Marquesina saltó de $372.200 a $666.000.

Esta situación ha generado descontento en los fanáticos, quienes han criticado el aumento en las redes sociales del club. “Un abuso los valores”, “Ojalá que nadie se abone”, “Seguimos subiendo los precios y bajando los beneficios”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar.

😮 La comparación con los precios de Colo Colo y U Católica

La pregunta que muchos hinchas de la U de Chile se hicieron al conocer los valores de los abonos fue: ¿y cómo son en la vereda de enfrente? En el caso de Colo Colo, los precios van desde los $201.000 hasta los $1.290.000. Si bien las cifras son similares, la principal diferencia es que no solo incluyen el Campeonato Nacional, sino que también la Copa de la Liga y la Copa Chile.

Con la U Católica, en tanto, la diferencia es aun mayor. Los cruzados fijaron los abonos para asistir al Claro Arena desde los $169.000 hasta $1.100.000. Estos valores incluyen el torneo, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con las novedades de la U de Chile.