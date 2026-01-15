Colo Colo dejó atrás la pretemporada y este jueves comienza a escribir su temporada 2026 con un estreno que concentra todas las miradas. En Montevideo, el equipo de Fernando Ortiz salta a la cancha por primera vez de manera oficial en la Serie Río de la Plata, con una formación que mezcla apuestas, refuerzos y ajustes forzados.

Mientras el plantel ya está en Uruguay, en Santiago se juega otra partida igual de relevante. La dirigencia de Blanco y Negro acelera reuniones, votaciones y definiciones que pueden cerrar —o no— el refuerzo más esperado del mercado. En paralelo, el DT sigue empujando por más piezas en un rompecabezas que aún no está completo.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 15 de enero



📣 Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY, con el minuto a minuto del debut ante Olimpia, el mercado de fichajes 2026 y todas las decisiones clave que se toman en Macul.