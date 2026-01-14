A semanas del inicio oficial del Campeonato Nacional 2026, los clubes de Primera División comenzaron a revelar cuánto costará seguir a cada equipo durante toda la temporada. El escenario es tan amplio como desigual: hay abonos accesibles para el hincha popular y otros que superan largamente el millón de pesos, con ubicaciones numeradas y servicios premium.

El precio final depende del club, el sector del estadio y, sobre todo, de los beneficios incluidos. Mientras algunos abonos contemplan solo partidos del torneo local, otros suman Copa Chile, Copa de la Liga e incluso competencias internacionales. Este es el panorama completo, con los valores más bajos, los más altos y los casos que hoy generan mayor debate.

💰 ¿Cuál es el abono más barato del Campeonato Nacional 2026?

El abono adulto más económico informado hasta ahora pertenece a Unión La Calera, que ofrece su sector Andes Alto (general) por $62.500, convirtiéndose en la opción más accesible del fútbol chileno para la temporada 2026.

Muy cerca aparece Coquimbo Unido, vigente campeón nacional, con un abono de $68.000 en galería, aunque este valor solo incluye partidos del Campeonato Nacional y deja fuera otros torneos.

💸 ¿Cuál es el abono más caro del fútbol chileno en 2026?

En el extremo opuesto del listado está Universidad de Chile, cuyo abono más costoso alcanza los $1.332.000 en el sector Bajo Marquesina (numerado) del Estadio Nacional.

Este valor considera butacas acolchadas, asiento fijo durante toda la temporada y ubicación preferencial, pero no incluye partidos de Copa Chile ni Copa de la Liga, un detalle que ha generado cuestionamientos entre los hinchas.

🎟️ ¿Qué clubes incluyen copas internacionales o torneos extra en sus abonos?

Algunos equipos apostaron por paquetes más completos. Universidad Católica, por ejemplo, incluyó en su abono 2026 la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa de la Liga, lo que explica que sus tickets se agotaran rápidamente en el remodelado Claro Arena.

En el caso de Colo Colo, el abono contempla el Campeonato Nacional más la fase de grupos de Copa Chile y Copa de la Liga, ampliando el atractivo para su público frente a otros clubes grandes.

📊 Abonos del Campeonato Nacional 2026: precios por club

(Valores referenciales – abono adulto)

Unión La Calera : $62.500 (Andes Alto) – $303.571 (Palco)

: $62.500 (Andes Alto) – $303.571 (Palco) Coquimbo Unido : $68.000 (Galería) – $323.000 (VIP)

: $68.000 (Galería) – $323.000 (VIP) Audax Italiano : $75.000 (Galería Sur) – $315.000 (VIP)

: $75.000 (Galería Sur) – $315.000 (VIP) Huachipato : $79.990 (Tribuna Hincha) – $399.990 (Tribuna Oficial + estacionamiento)

: $79.990 (Tribuna Hincha) – $399.990 (Tribuna Oficial + estacionamiento) Ñublense : $105.000 (Sector Norte) – $330.000 (VIP)

: $105.000 (Sector Norte) – $330.000 (VIP) Universidad de Concepción : $110.000 (Tribuna Andes) – $220.000 (Butaca VIP)

: $110.000 (Tribuna Andes) – $220.000 (Butaca VIP) Deportes Concepción : $120.000 (Galería Sur) – $900.000 (VIP Hospitality)

: $120.000 (Galería Sur) – $900.000 (VIP Hospitality) Cobresal : $180.000 (Socio normal) – $268.800 (Tribuna)

: $180.000 (Socio normal) – $268.800 (Tribuna) Universidad Católica : $169.900 (Lepe/Prieto bajo) – $369.900 (Premium)

: $169.900 (Lepe/Prieto bajo) – $369.900 (Premium) Colo Colo : $201.000 (Arica, Lautaro, Tucapel, Galvarino) – $1.290.000 (Rapa Nui)

: $201.000 (Arica, Lautaro, Tucapel, Galvarino) – $1.290.000 (Rapa Nui) Universidad de Chile: $199.500 (Galería Sur) – $1.332.000 (Bajo Marquesina)

⚠️ La U de Chile en el centro del debate por alza de precios en sus abonos

Uno de los focos de mayor discusión en este inicio de temporada ha sido Universidad de Chile. Pese a haber sido el club con mayor asistencia durante 2025, el lanzamiento de sus abonos 2026 vino acompañado de una fuerte alza de precios, especialmente en sectores populares.

En Galería Sur, por ejemplo, la renovación subió de $130.000 en 2025 a $177.000 este año, mientras que los nuevos abonados deberán pagar cerca de $200.000. A esto se suma que el abono azul solo incluye partidos del Campeonato Nacional, a diferencia de Colo Colo y Universidad Católica, que suman torneos adicionales.

Además, persiste la incertidumbre sobre la localía, considerando la agenda del Estadio Nacional y los eventuales traslados fuera de Santiago, un factor que también pesa en la evaluación de los hinchas.

Cabe resaltar que Deportes La Serena, Everton, Deportes Limache, Palestino y O’Higgins aún no han oficializado valores ni detalles de su proceso de abonos para la temporada 2026.Se espera que en los próximos días estos clubes transparenten sus condiciones y completen el mapa total de precios del fútbol chileno.

Este 2026, con la U todo el año 🤘🏼💙



📰 En resumen

El abono más barato del Campeonato Nacional 2026 cuesta $62.500

El más caro supera los $1,3 millones

Algunos incluyen copas internacionales y otros solo torneo local

La U concentra el debate por precios altos y menos beneficios

No todos los clubes han publicado aún sus valores

