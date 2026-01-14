Colo Colo parte rumbo a Montevideo con la cabeza puesta en sumar fútbol, pero con un tema pendiente que se coló en la previa. La gira internacional, pensada para ajustar piezas y ganar ritmo, terminó marcada por una decisión administrativa que incomodó al camarín justo antes de subirse al avión.

El Cacique será parte de la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que cubre traslado y alojamiento de los equipos invitados. Ese ahorro, que en el papel suena positivo, terminó generando ruido interno y abrió una conversación que nadie esperaba en este arranque de temporada.

⚠️ Colo Colo viaja a Uruguay y el foco se corre del balón

La señal vino desde Blanco y Negro, que resolvió no entregar viáticos a la delegación. La información fue revelada por ADN Deportes y apunta tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y al staff que acompaña al plantel.

Más allá de que hotel y pasajes estén cubiertos, en el día a día el viático sigue siendo un respaldo. Gastos chicos, traslados, comidas fuera de horario o necesidades básicas siguen apareciendo cuando el equipo está fuera de Chile. Por lo mismo, la decisión no cayó bien y activó gestiones internas.

🧩 El camarín toma la palabra y el staff queda al centro

Ahí entraron a jugar los pesos pesados del plantel. Los referentes levantaron el tema y buscaron una salida que, al menos, protegiera a los trabajadores que sostienen la rutina diaria del equipo. En ese grupo aparece Esteban Pavez, uno de los capitanes y voz habitual cuando hay que ordenar la casa.

La postura del camarín fue clara: no se trata de armar un conflicto ni de distraerse de lo futbolístico, sino de asegurar condiciones mínimas para utileros, médicos y nutricionistas durante la gira. Todos cumplen un rol clave y viajan en las mismas condiciones que el plantel.

Mientras tanto, Colo Colo se enfoca en su estreno ante Olimpia y en los amistosos que servirán para sacar conclusiones deportivas. El equipo entrena, compite y busca respuestas en la cancha, pero con un tema abierto que sigue dando vueltas y que esperan se solucione lo más pronto posible.