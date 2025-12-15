Colo Colo ya trabaja en el armado de su plantel para el 2026, un año en que el club necesita reencontrarse con su identidad tras un centenario opaco. Dentro de ese escenario, uno de los nombres más emblemáticos del último tiempo vive un proceso silencioso, pero clave.

Esteban Pavez, capitán e histórico del Cacique, no logró afianzarse como titular en el tramo final del año. Su protagonismo se diluyó en medio de decisiones técnicas que podrían repetirse en la próxima temporada.

⚪ El rol secundario de Pavez en el Colo Colo de Ortiz

La continuidad de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo abre dudas sobre el futuro de varios nombres, entre ellos, Esteban Pavez. El mediocampista de 35 años apenas sumó 20 minutos en los últimos ocho partidos del campeonato, una señal clara de que no fue considerado por el DT argentino.

El volante, símbolo de varias campañas exitosas del club, fue perdiendo terreno progresivamente. Sin lesiones de por medio, su ausencia se explicó principalmente por decisiones tácticas. Desde la interna se menciona que Ortiz priorizó perfiles más dinámicos en el mediocampo, dejando a Pavez con un rol completamente secundario.

🔁 Un contrato vigente y una idea en mente: “empezar de cero”

Según información de Radio ADN, Esteban Pavez no tiene intenciones de rescindir su contrato, el cual se extiende hasta fines de 2026. Su entorno apunta a una idea clara: mantenerse y “empezar de cero”, buscando reconquistar su lugar en el once titular.

Esa determinación va en línea con su carácter competitivo. Pavez quiere competir, aunque sabe que su margen es estrecho si se mantiene el cuerpo técnico. ¿Será escuchado por Blanco y Negro o terminará buscando minutos en otro club?

🧭 Reestructuración en Colo Colo: ¿hay espacio para los referentes?

Colo Colo inició un proceso de limpieza y renovación que no deja indiferente a nadie, Mauricio Isla y varios más ya fueron despedidos en las redes sociales del club. Figuras históricas como Pavez están en evaluación, y su continuidad dependerá no sólo del cuerpo técnico, sino también de las decisiones dirigenciales.

El club busca sumar fichajes y aligerar la planilla salarial. Por eso, la situación del capitán se torna un símbolo: ¿habrá espacio para la experiencia o el ciclo ya cerró silenciosamente?