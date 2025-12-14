Arturo Vidal se transformó otra vez en foco nacional este domingo, primero por ejercer su derecho a voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, y después por encarar uno de los temas que más sensibles tiene al Monumental: la despedida de Mauricio Isla. En las últimas semanas, la partida del Huaso ha sido uno de los grandes tópicos del fútbol chileno, y el propio Vidal no se guardó nada al respecto.

El mediocampista bicampeón de América, que ratificó su continuidad en el plantel profesional de Colo Colo para la próxima temporada, se abrió con la prensa y los fanáticos sobre lo que significa la salida del lateral histórico.

⚽️ Arturo Vidal y su mirada sobre la salida de Mauricio Isla de Colo Colo

Vidal fue claro al referirse a la baja de Mauricio Isla de Colo Colo y de la Selección Chilena en la última década. “Claro que duele cuando un jugador tan importante, no tan sólo para Colo Colo, sino para todo el fútbol chileno por todo lo que ha dado, se va del equipo”, afirmó el King con emoción. El volante, que explicó que Isla terminaba contrato, también agregó que está seguro de que donde vaya el lateral, le irá muy bien por su trayectoria y profesionalismo.

Además, Vidal lamentó la forma en que muchas figuras que han marcado hitos en el fútbol chileno no siempre son valoradas como se debería dentro del mismo país.

🗣️ La crítica de Vidal a la gestión de talentos en Chile

El mediocampista no se quedó ahí y aprovechó para enviar un mensaje sobre la gestión del talento local. “Acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que han hecho trayectorias increíbles… algo que pocas veces ha pasado acá en Chile”, agregó con firmeza, haciendo un llamado a repensar cómo se cuida a los referentes del fútbol nacional.

Una mirada desde el interior de los últimos estandartes de la Generación Dorada, que ha visto como varios de sus compañeros han ido dejando el fútbol profesional, quizás no con la cobertura desbordante que se les entregó por gran parte de los medios en la consecusión de las dos Copa América, obtenidas hace ya largos 10 años.

¡Gracias por todo, muchachos! ⚪️⚫️



Al cierre de la temporada 2025, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas finalizan su etapa en el Cacique.



¡Les deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga!#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/g4oaKRbbKJ — Colo-Colo (@ColoColo) December 10, 2025

🏟️ El rol que asumira Arturo Vidal en Colo Colo el 2026

Con la limpieza de varios jugadores en el camarín por parte de Fernando Ortiz, el cuadro que comanda Aníbal Mosa deberá usar la próxima temporada como un estabilizador económico para el club. Sin torneos internacionales, las salidas de: Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Mauricio Isla aparecen como un descanso por los altos salarios que pagaron por jugadores que incluso no fueron citados en largos pasajes de la temporada.