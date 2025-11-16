La jornada de las Elecciones Presidenciales dejó más que votos, calor y filas eternas. También regaló una escena inesperada, protagonizada nada menos que por Arturo Vidal, quien llegó a su local de votación en San Joaquín desatando un pequeño caos entre fotos, saludos y los fanáticos futboleros que querían acercarse a su ídolo. El King, siempre carismático, aprovechó el ambiente para conversar con los hinchas y, de paso, dejar una declaración que encendió las redes.

Mientras esperaba su turno para sufragar, Vidal se mostró relajado, cercano y con esa energía que suele contagiar en la cancha. Entre chistes y recuerdos de su primera vez votando, lanzó una frase que rápidamente hizo ruido en el mundo deportivo y político.

📝 Arturo Vidal candidato: la frase que remeció la jornada

Durante una transmisión en vivo por Instagram, el volante del Colo Colo se soltó. Primero habló de lo que espera del próximo mandatario, sin revelar su preferencia. Comentó que Chile necesita mejoras reales en salud, educación y oportunidades, todo con su estilo directo y pícaro.

Pero el momento que encendió todas las alarmas llegó después, cuando soltó la bomba sin titubear: “En un par de años me voy a tirar de presidente y haremos un Chile mejor”. Una frase que, aunque dicha entre risas, dejó al público preguntándose cuánto había de broma… y cuánto de realidad.

🇨🇱 El King, la gente y un guiño al futuro

La visita de Vidal al local de votación terminó convertida en un pequeño espectáculo. Entre selfies, abrazos y gritos de apoyo, el King volvió a demostrar que su conexión con la gente va más allá del fútbol.

No reveló su candidato, pero sí dejó claro que le importa el rumbo del país y que, tarde o temprano, podría meterse de lleno en la arena política.