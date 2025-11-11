Colo Colo ya prepara su duelo ante Unión La Calera, a disputarse el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental, compromiso para el que su gran estrella Arturo Vidal le dio una gran noticia al Cacique.

El King viene de perderse los últimos dos partidos del elenco albo (frente a Ñublense y Unión Española), debido a problemas físicos sufridos en el empate 2-2 con Deportes Limache, lo que obligó al director técnico Fernando Ortiz a modificar el armado del mediocampo.

✅ La buena noticia de Arturo Vidal a Colo Colo

La buena noticia es que Arturo Vidal estará de vuelta para el duelo de Colo Colo vs Unión La Calera. El King avanza en su recuperación y ya trabaja prácticamente a la par de sus compañeros, según dio a conocer este martes el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports.

De todas maneras, esto no garantiza la titularidad de Vidal en dicho duelo, aunque la acerca, debido a que hay dos bajas para los Albos, una de ellas en la mitad de la cancha.

Pese a no tener el mejor rendimiento en esta temporada, el King sigue siendo un jugador importante para el Popular, por lo que su vuelta es muy importante.

❌ Las bajas de Colo Colo vs Unión La Calera

Las ausencias de Colo Colo para el duelo ante La Calera son el defensa Jonathan Villagra y el mediocampista Claudio Aquino, ambos por suspensión: el primero de ellos quedó fuera por irse expulsado ante Unión Española en Santa Laura y el segundo por acumulación de tarjetas amarillas.

En todo caso, aparte de Arturo Vidal también vuelve Víctor Felipe Méndez, por lo que se compensa de alguna manera el tener estos dos ausencias.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo vs Unión La Calera se medirán el domingo 23 de noviembre en el estadio Monumental, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 23 de noviembre

🕐 Hora: 20:30 horas

🏟️ Estadio: Monumental (Santiago)

