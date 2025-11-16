Este domingo nuestro país vive un día muy importante. Las elecciones presidenciales 2025 se están llevando a cabo en todos los territorios de Chile y en Al Aire Libre no nos queremos quedar fuera de la fiesta de la democracia, siempre con el tono futbolero que nos caracteriza.

Para estos comicios, el voto es obligatorio y son ocho los candidatos que pelearán por ocupar el sillón presidencial a partir del próximo año. Jeannete Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Marco Enriquez-Ominami, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés son las opciones que tendrá la ciudadanía para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República.

Pero como un sitio web deportivo, vamos a lo que nos convoca. ¿De qué equipo son hinchas los candidatos? Acá te contamos todos los detalles.

⚽ ¿De qué equipo son los candidatos presidenciales para Chile 2025?

El equipo de fútbol de la candidata oficialista, Jeannette Jara, debe ser uno de los más conocidos. La ex ministra del trabajo ha dicho en varias entrevistas que es fanática de Colo Colo y ha mostrado orgullosa su camiseta en distintas actividades. El otro candidato que comparte los colores de Jara, es Eduardo Artés, quien también confesó su amor por el Cacique.

Evelyn Matthei, no sólo ocupa la vereda de enfrente de Jara en materia política, sino que también futbolística. La exministra y alcaldesa es fanática de la Universidad de Chile, al igual que Marco Enríquez-Ominami, quien en varias ocasiones prometió que si consigue ser presidente, el Romántico Viajero por fin tendrá su anhelado estadio.

Los candidatos de la ultraderecha como José Antonio Kast, ha comentado que es hincha de la Universidad Católica, al igual que Johannes Kaiser. Sin embargo, este último, aseguró que en realidad no tiene una preferencia por un equipo de fútbol. Otra de las opciones para ser Presidente de Chile que no ha manifestado ser hincha de un equipo, es Franco Parisi.

El candidato del Partido de la Gente señaló en alguna entrevista no tener un club, pero en su cierre de campaña en la capital de la región del Biobío, salió con la camiseta de Deportes Concepción, guiño que también hizo Evelyn Matthei en el cierre en la ciudad penquista.

Franco Parisi con la camiseta de Deportes Concepción / ©Aton.

Finalmente, el equipo del expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, no es un dato desconocido. El candidato oriundo de la Perla del Norte, es hincha de Deportes Antofagasta como ha declarado en varias ocasiones. Además, es un fanático del deporte y juega fútbol en un equipo amateur llamado Old Giorgians.