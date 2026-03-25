El deporte y la vida al aire libre se toman las calles del sector oriente. Este sábado 28 de marzo, a partir de las 20:00 horas, se realizará la segunda edición de la Corrida Familiar Nocturna de Lo Barnechea 2026, una actividad recreativa pensada para todas las edades. El evento, que promete iluminar la comuna con un trazado de 4 kilómetros, ya tiene sus inscripciones abiertas y contempla beneficios exclusivos para los vecinos del sector, además de facilidades de transporte para asegurar una experiencia comunitaria de primer nivel.

¿Cuál es el recorrido y horario de la Corrida Familiar Nocturna Lo Barnechea 2026?

El circuito tendrá como punto de partida y meta el sector de Pie Andino / Panorámica Norte. El trazado, diseñado para ser un entorno seguro e iluminado, pasará por Camino Los Trapenses, Pedro Lira Urquieta y Las Hualtatas. Es una oportunidad única para disfrutar del trail urbano y el deporte bajo las estrellas en un recorrido de baja dificultad técnica.

Detalles clave del evento:

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026.

Sábado 28 de marzo de 2026. Hora de largada: Desde las 08:00 PM (20:00 hrs).

Desde las 08:00 PM (20:00 hrs). Punto de encuentro: Paseo Pie Andino, Lo Barnechea.

Paseo Pie Andino, Lo Barnechea. Buses de acercamiento: La organización dispondrá de buses desde puntos clave de la comuna a las 19:15 hrs.

www.lobarnecheadeportes.cl

Inscripciones, retiro de kits y sorteos especiales

La corrida es de carácter inclusivo y familiar, con una edad mínima de participación de 4 años. Los menores de 10 años podrán participar con bicicletas, patines o scooters, siempre acompañados por un adulto responsable. Las inscripciones están disponibles en www.lobarnecheadeportes.cl con los siguientes valores:

General: $15.000.

$15.000. Vecinos con Tarjeta Club Preferente: $6.000 (60% de descuento).

Retiro de Kit: Se realizará el viernes 27 de marzo en el Mall Vivo Los Trapenses, en horario continuado de 12:00 a 20:00 hrs. Cabe destacar que, al ser un evento recreativo, no cuenta con cronometraje ni premiación oficial por podio, pero todos los inscritos participarán en sorteos con premios especiales durante la jornada.

En resumen