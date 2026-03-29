La presencia de Natalia Duco en el Champion de Rancagua no pasó desapercibida. En medio de uno de los eventos más tradicionales del país, la ministra del Deporte llegó hasta la Medialuna Monumental para vivir de cerca una disciplina que históricamente ha generado debate en Chile.

Pero más allá del ambiente festivo, su visita dejó una señal clara respecto al futuro del rodeo y su relación con las políticas deportivas del país.

Natalia Duco y el rodeo en Chile: la señal desde Rancagua

Natalia Duco fue enfática en su postura: el rodeo es reconocido como deporte nacional y, desde ahí, se debe avanzar en su desarrollo. Su presencia en el Champion no fue sólo protocolar, sino también una instancia para abrir diálogo.

En declaraciones recogidas durante la jornada, la ministra valoró el evento como una expresión cultural profunda del país. “Estoy feliz, siento como si fuera un 18 de septiembre”, expresó, destacando el ambiente familiar y tradicional.

Además, dejó abierta la puerta a trabajar junto a la Federación del Rodeo para generar avances concretos en la disciplina.

El plan del Ministerio del Deporte para el rodeo

Uno de los puntos más relevantes fue el anuncio de una posible hoja de ruta. Duco planteó la necesidad de construir un plan de desarrollo que permita ordenar y proyectar el rodeo a futuro.

La idea, según explicó, es avanzar en aspectos técnicos y regulatorios, buscando mayor formalización dentro del deporte. Esto implicaría un trabajo conjunto entre autoridades y organizaciones del mundo corralero.

Este enfoque busca integrar tradición y deporte bajo estándares más modernos, algo que podría marcar un antes y un después.

73 Campeonato Nacional de Rodeo Champion de Chile en Rancagua.



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El Champion de Rancagua como punto de encuentro nacional

El evento también fue destacado como un espacio de reunión familiar. La propia ministra asistió acompañada de su familia, reforzando la idea del rodeo como una actividad tradicional en la clase alta chilena.

En ese sentido, el Champion de Rancagua no sólo representa competencia deportiva, sino también una especie de “identidad cultural”.

Finalmente, Duco recalcó que su visita también tuvo un componente personal: aprender más sobre la disciplina y entender su funcionamiento desde dentro.