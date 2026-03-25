Florencia Figueroa y Luis Allendes se coronaron campeones de la Final Nacional Escolar en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua, que tuvo su flamante arranque este miércoles 25 de marzo.

Esta es la primera vez que se realiza la definición escolar en el Champion de Chile y los vencedores ya se instalaron en los próximos Clasificatorios de la temporada 2026-2027, pero ya en la categoría adulto.

¿Cómo fue la Final Escolar en el 77° Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua?

Figueroa y Allendes (Asociación Maipo) se impusieron con 22 puntos buenos (4+5+4+9), montando a Coyahuasi Preferido y Doña Lala Cambalache, en una gran actuación en el cuarto toro.

Segundos campeones fueron Ancel Tapia y Martín Vargas (Asociación Los Andes) con 20 unidades (5+2+8+5) +13 en Pichuco Embeleco y On Ñoja Chicharachera, mientras que terceros fueron José Hernández y Miguel González (Asociación Talca) con 20 positivos (4+6+4+6) +9.

También corrieron el cuarto toro Andrés Rojas y Patricio Vidal (Asociación Bío-Bío) en Reñeco Cabalgata y Santa Herta Ejecutante con 18 (7+4+2+5), Vicente Rojas y Bernardo Salas (Asociación Talca) en Ramal del Claro Acampao y Catún Tía Nena con 16 (5+3+4+4), Adolfo Navarro y Patricio Navarro (Asociación Aguanegra) en Pallocabe Armonía y Pallocabe Guitarra con 15 (8-1+5+3) y Oscar Bonilla y Pedro Agurto (Asociación Linares) en Rari Entona y El Yugo de Colina Beleidosa con 11 (1+5+6-1).

El momento complejo de la jornada lo protagonizó José Tomás Morales, quien sufrió un accidente que lo obligó a abandonar la competencia. Tras el paso de las horas su condición ha mejorado, lo que es un alivio para su familia y la comunidad folclórica.

¿Quién más fue campeón en la primera jornada del Champion de Chile?

El Movimiento a la Rienda tuvo protagonismo en el estreno el 77° Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua y lo hizo con las competencias de Menores y Escolar.

Julio Tomás Guevara se quedó con la Rienda Menores en Varones con 35 puntos, Javiera Riquelme lo hizo en Rienda Menores Femenina con 39 unidades + 13 en el desempate, mientras que en el Escolar se impuso Santiago Fernández con 37 positivos.

Además, los pequeños Jaime y Juan Pablo Espinosa se titularon campeones de la entrañable Serie Caballito de Palo.

¿Hasta cuándo se disputa el Champion de Chile en Rancagua?

El 77° Campeonato Nacional de Rodeo comenzó este miércoles 25 de marzo y termina el domingo 29 cuando se conocerá a los nuevos campeones de Chile.

La jornada de jueves 26 consta de las siguientes competencias:

Serie Criaderos – 08:00 horas

Serie Yeguas – A continuación

Serie Potros – A continuación

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