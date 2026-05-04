Josefina Easton y Josefina Lepez se adjudicaron la decimocuarta versión del Campeonato Nacional Femenino de Rodeo, que se disputó durante este fin de semana en la medialuna de San Vicente de Tagua Tagua.

Las flamantes ganadoras, que representaron a las asociaciones Aysén y Lagos del Sur, se adjudicaron la Serie de Campeonas del Nacional Femenino con 21 puntos buenos (4+7+5+5), en los lomos de Corazón Valiente (Criadero El Retazo) y Fiestero (Isla del Lago).

Easton y Lepez fueron de menos a más; tras disputar el tercer animal, quedaron a la cabeza de la final con 16 puntos, y con cinco más les bastó para quedarse con la XIV Final de Rodeo Femenino.

“Estoy muy contenta. Uno siempre busca ser campeona. Había sido tercera en una oportunidad, pero esta vez lo logramos con mi compañera en un rodeo muy bonito. Así que feliz de conseguir este campeonato”, comentó Josefina Easton, quien no se guardó los elogios para su compañera. Ambas consiguieron un cupo al ganar la Serie Promocional Femenina de la Segunda Final del Rodeo Criollo Federación Costa Araucanía en febrero pasado.

¿Quiénes más premiaron el la Final Nacional del Rodeo Femenino?

El segundo lugar de la Final Femenina fue para la collera de Isamara y Bárbara Pérez (Asociación Quillota), quienes totalizaron 19 puntos buenos (10+4+1+4) en los lomos de Astilla (Alta Gracia) y Revoltoso (Santa Margarita de San Enrique).

El tercer lugar fue para Constanza Meza y María Laura Carvajal (asociaciones Santiago y San Felipe), en Tatita y Tiro Loco (Criadero El Taita), con 17 puntos buenos (7-1+10+1).

El Sello de Raza del XIV Campeonato Nacional Femenino de Rodeo fue para Óptimo (Santa Isabel), montado por María Carolina Núñez (Santiago Poniente), quien además se impuso en el Movimiento a la Rienda Menores con 28 puntos en el mencionado ejemplar.

En el Movimiento a la Rienda Juvenil, el primer y segundo lugar fueron para Fernanda Oporto (Asociación Cautín). Montando a Tiquitaca (Criadero El Ideal) totalizó 34 puntos y en Pordiosero (Criadero Las Canteras) sumó 31.

En la categoría adulta, la campeona fue Isamara Pérez (Asociación Quillota) en Agua de los Campos y Maquena Muletilla, con 28 puntos.

Finalmente, en el Nacional Femenino de Rodeo también se disputó la Serie Caballitos de Palo. Los ganadores fueron los hermanos Mateo Rozas y Agustina Rozas en Pitucazo y Risueña.