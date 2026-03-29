Martín Durán y Pablo Pino se convirtieron en los flamantes ganadores del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, que se disputó ante unas 15.000 personas en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Los jinetes de la Asociación Santiago Oriente tuvieron una actuación brillante en la arena de Rancagua en la versión 77 del Champion de Chile. Los representantes del Criadero Risco Liso aseguraron en el último animal de la Serie de Campeones y quedarse con la Copa de los Campeones.

¿Cómo fue el triunfo de Martín Durán y Pablo Pino en el Champion de Chile?

En los lomos de Laurencio y Ramoncito, Martín Durán y Pablo Pino totalizaron 43 puntos buenos (parciales de 12+8+11+12). Fue el segundo Champion de Chile para Pino, que en 2020 consiguió su primer chileno con Diego Tamayo.

El segundo lugar en el Campeonato Nacional de Rodeo fue para el Criadero El Carmen de Nilahue. Con los jinetes Aníbal Baraona y Rufino Hernández (Asociaciones Santiago Sur y Talca Oriente) totalizaron 40 puntos (12+11+8+9) en Conventillera y Carabela.

El tercer lugar lo obtuvieron los jinetes de la Asociación Melipilla, Francisco Hidalgo y Nicolás Arévalo. Los melipillanos sumaron 34 puntos buenos (6+13+8+7) en los lomos en La Trilla Fabuloso y Los Tacos de Rumai Sarmiento

Por su parte, el Sello de Raza, en tanto, fue para Alucarpa Figurita, montado por Rafael Melo.

José Antonio Kast asistió al 77° Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua

El 77° Campeonato Nacional de Rodeo contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la Primera Dama María Pía Adriasola.

El Primer Mandatario fue acompañado por los ministros de Deportes, Natalia Ducó; de Agricultura, Jaime Campos; y de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Daniel Más.

Al Presidente Kast se le obsequió unas riendas elaboradas por la Talabartería Williams Espinoza. “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. No saben el orgullo de estar hoy día aquí, en esta medialuna. Había estado en ocasiones anteriores, admirando, reconociendo el trabajo que hay detrás de todos los jinetes, de nuestros Carabineros, de nuestros cuequeros, y de cada persona que hoy día nos acompaña”, comentó.

“Aquí se vive la chilenidad”, dijo el Presidente a los presentes en Rancagua. “Aquí hay artesanía, hay gastronomía, hay juegos criollos, hay agricultura en cada una de las cosas que vemos. Hay familia, y la familia refleja el encuentro. Y ese encuentro es el que hoy día necesitamos los chilenos”, agregó.

El Mandatario indicó: “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiable, que vuelva a haber inversión, porque si hay inversión, hay trabajo. Y necesitamos más trabajo para nuestra familia chilena”.

Finalmente, hizo una invitación: “En cada ocasión vistan orgullosos el atuendo de Chile, que bailen orgullosos el baile nacional, que nos representen las reinas cada vez que puedan con orgullo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y de nuevo decir juntos: ¡Qué viva Chile, qué viva Chile y qué viva Chile!”.