Los jinetes Fernando Alcalde y Luis Fernando Corvalán tuvieron una notable actuación en la Serie Mixta del 77° Campeonato Nacional. En los lomos de Chico Mati y Cachulo ganaron con 46 puntos, rozando el récord que el mismo Corvalán con Gustavo Valdebenito ostentan desde el 2009 en la Serie Caballos con 47 de los buenos. El domingo estarán en la final en Rancagua.

El segundo puesto fue para el Criadero Carimallín. Pedro Espinoza y Arturo Ríos (Asociación Maipo Norte) premiaron para la Final de Chile a Revoltosa y Listo No Más luego de anotar 34 puntos. Tercero fue el Criadero Alucarpa con Gustavo Cornejo y Rafael Melo. En Encapuchao y Figurita totalizaron 33 puntos.

En la Serie Caballos, en tanto, Pablo Pino y Martín Durán (Asociación Santiago Oriente) fueron los ganadores. Representando al Criadero Risco Liso, sumaron 34 puntos buenos (parciales de 11+8+8+7) en los lomos de Laurencio y Ramoncito.

Segundos y terceros fueron para dos colleras de la Asociación Melipilla. Francisco Hidalgo y Nicolás Arévalo totalizaron 32 puntos en Fabuloso y Sarmiento, mientras que el Criadero Los Tacos de Rumai, con Roberto Bozzo y Matías Sepúlveda, llegaron a 28 unidades en Querendón y Recluta.

El Cuecazo Monumental: una tradición del Champion de Chile

Un total de 620 colleras protagonizaron este viernes el Gran Cuecazo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua, en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

La actividad tuvo más de mil parejas inscritas, pero por razones de logística, quedó un límite de ocupación de la medialuna de las mencionadas 620 duplas. Para asegurar una selección transparente, la directiva utilizó un sistema de sorteo tecnológico.

Entre los asistentes a la Medialuna, estuvieron presentes algunas autoridades del Gobierno como Francisco Undurraga Gazitúa, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Daniel Mas Valdés, ministro de Economía, Fomento y Turismo; y la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos Valdivieso.

Revisa las noticias del 77° Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua en nuestro sitio Al Aire Libre.