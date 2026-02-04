El deporte también se define lejos del ruido del estadio. En votaciones cerradas, equilibrios políticos y decisiones que terminan influyendo en miles de atletas alrededor del mundo.

En ese escenario, Neven Ilic acaba de dar el salto más importante de su carrera dirigencial. Un paso que no solo marca un hito personal, sino que instala a Chile en una posición inédita dentro de la estructura del olimpismo mundial.

❓ ¿Qué cargo alcanzó Neven Ilic y por qué es histórico para Chile?

Neven Ilic fue elegido como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), el organismo donde se toman las decisiones más relevantes del deporte olímpico a nivel global.

La elección se realizó durante la 145ª Sesión del COI en Milán, Italia, y convierte al dirigente chileno en el primer connacional en la historia en integrar este selecto núcleo de poder. En términos dirigenciales, es el cargo más alto jamás alcanzado por un chileno.

🌍 ¿Por qué el Comité Ejecutivo del COI concentra el poder real del deporte mundial?

El Comité Ejecutivo del COI no es simbólico ni decorativo. Desde ahí se definen:

Las sedes olímpicas

Las políticas estratégicas del movimiento olímpico

Las líneas de financiamiento y desarrollo

El rumbo institucional del deporte mundial

Por eso, dentro del propio mundo olímpico, la elección de Ilic ha sido catalogada como un punto de inflexión histórico para Chile y América.

🗳️ ¿Cómo fue la votación que llevó a Neven Ilic al Comité Olímpico Internacional?

El proceso fue estrecho y cargado de tensión. Tras un empate en la primera ronda, Neven Ilic se impuso al italiano Giovanni Malagó, en una votación que contó con 95 votos oficialmente emitidos.

El resultado no solo refleja respaldo personal, sino también confianza política en su liderazgo continental, reforzando la presencia de América en el centro de decisiones del COI.

Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, ha sido elegido como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olimpico Internacional en la 145 Sesión del COI realizada en Milán, Italia



Este es el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.



Felicitaciones pic.twitter.com/zc6ogmndHB — Panam Sports (@PanamSports) February 4, 2026

🗣️ ¿Qué dijo Neven Ilic tras ser elegido miembro del Comité Ejecutivo del COI?

Tras confirmarse su elección, el dirigente chileno expresó su emoción y el alcance del desafío:

“Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile. Hay muchas cosas por hacer y poder llevar la voz de nuestros países al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar”.

Luego agregó: “Mi misión tiene que ver con el deporte del mundo, con los atletas que son el centro de todo, pero sobre todo con traer la realidad de los 41 países que son parte de Panam Sports”.

Y cerró con un mensaje personal de agradecimiento: “Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todo el mundo del deporte”.

🏛️ ¿Cuál ha sido la carrera dirigencial de Neven Ilic antes de llegar al COI?

El camino no fue improvisado. Ilic inició su trayectoria como presidente de la Federación de Tenis de Chile, luego lideró el Comité Olímpico de Chile entre 2004 y 2017.

Ese mismo año asumió como presidente de Panam Sports, cargo desde el cual impulsó reformas estructurales y modernizó la organización de los Juegos Panamericanos. Su proyección internacional fue tal que, en el pasado, incluso su nombre sonó como eventual candidato a la presidencia del propio COI.

📰 En resumen

Neven Ilic alcanzó el cargo más alto de su carrera dirigencial

Fue elegido miembro del Comité Ejecutivo del COI

Es el puesto más importante logrado por un chileno en la historia

La votación se realizó en Milán, durante la 145ª Sesión del COI

Su rol permitirá llevar la voz de América al centro del poder olímpico

