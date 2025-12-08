Un nuevo gran problema se vive en el deporte nacional a raíz de la disponibilidad del Estadio Nacional. Si hace algunas semanas fue el partido de U de Chile vs Coquimbo el afectado por un concierto en la cancha principal del coliseo, ahora el hockey es el perjudicado.

Resulta que la final del Mundial de Hockey Césped Junior (sub 21) debió acomodar su programación, producto de la realización de un festival de rock.

😡 El problema del Mundial de Hockey en el Estadio Nacional

La final del Mundial de Hockey Césped Junior 2025 está programada para el sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas, pero el mismo día fue agendado el Festival Gringo Papi Tour, el que fue movido desde el Monumental al Nacional y complica la organización del torneo.

De hecho, Las Diablas se manifestaron en redes sociales: “La administración del estadio autorizó un cambio de última hora y trasladaron este evento del Monumental al lado de nuestras canchas. Nuestra final es a las 8PM y los conciertos parten mucho antes y terminan a las 12 de la noche. ¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países?”.

“Exigimos que se respete al deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto. Es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Federación de Hockey Chile (Fehoch), Andrés de Witt, señaló: “Nos empezamos a dar cuenta de las dimensiones, del tamaño de los parlantes, de las torres de sonido, hace cinco días. Hoy día nos damos cuenta de que es imposible transmitir una final y un partido cualquiera, teniendo este concierto de rock al lado”.

📅 ¿Cuándo se juega la final del Mundial de Hockey Junior?

Finalmente, se acomodó la final del Mundial de Hockey Césped Junior 2025, al igual que los días anteriores de competencia.

La definición se llevará a cabo el sábado 13, pero a las 12:00 horas, con el fin de que ambos eventos no se topen.