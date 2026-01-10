En plena confección del nuevo gabinete de José Antonio Kast, uno de los nombres que ha irrumpido en las últimas horas es el de Natalia Ducó, quien podría asumir como ministra del Deporte. La ex lanzadora de bala, reconocida por su trayectoria olímpica y reciente vínculo con el IND, aparece como una de las cartas más viables tras la negativa de otras figuras del deporte nacional.

El proceso de armado de gabinete ha sido complejo, especialmente en las carteras sociales, donde el Presidente electo busca rostros que conecten con la ciudadanía. Y mientras la carta de Francisca Crovetto fue descartada, y Claudio Bravo y Erika Olivera ya no están en carrera, el nombre de Ducó gana terreno. Pero no está exento de polémica.

🏛️ Natalia Ducó y la opción ministerial: luces y sombras de una figura mediática

Natalia Ducó, finalista en Londres 2012 y medallista en Juegos Suramericanos, es el nuevo nombre que circula con fuerza en la “Moneda chica”. Su perfil público y cercanía con instituciones como el IND la posicionan como una opción atractiva, según recogió Meganoticias.

Sin embargo, su posible designación ha encendido alertas internas. Si bien suma experiencia y exposición mediática, arrastra un episodio sensible: en 2018 fue suspendida tres años por dopaje con GHRP-6, una sustancia prohibida.

Ese antecedente sigue generando ruido, especialmente en sectores del oficialismo entrante que exigen “confianza plena” para los futuros ministros.

🧬 Un pasado marcado por el doping que divide posturas

La sanción por dopaje fue uno de los golpes más duros en la carrera de Ducó. Aun así, logró recomponerse, retornar a las pistas y coronarse campeona en Asunción 2022. Para sus defensores, eso basta como ejemplo de superación.

No obstante, sectores ligados al deporte y la política temen que ese episodio opaque el mensaje que el nuevo gobierno quiere proyectar. La transparencia y la ética deportiva serán claves en la evaluación final antes del nombramiento oficial.

A esto se suma que Francisca Crovetto habría rechazado la oferta, lo que deja poco margen para nuevas negativas.

🤝 La carta de respaldo: su rol en el IND y su vínculo con los jóvenes

En los últimos años, Ducó no sólo ha estado activa como atleta, sino que ha trabajado junto al Instituto Nacional del Deporte, especialmente en programas de promoción escolar. Fue rostro de los Juegos Deportivos Escolares 2024, donde impulsó la actividad física entre niñas y niños.

Ese vínculo con el deporte formativo es uno de los factores que podría inclinar la balanza a su favor. Desde el entorno de Kast, aseguran que su experiencia reciente en políticas públicas es un activo que valoran. La decisión, sin embargo, aún no está tomada.