Claudio Bravo dejó de ser sólo tema de cancha. El ex capitán de La Roja aparece hoy en el radar político y su nombre empezó a instalarse con fuerza cerca del gabinete que prepara José Antonio Kast. En especial en una cartera muy vinculada a su historia: el Ministerio del Deporte.

A menos de un mes de la presentación oficial del gabinete presidencial, el debate se encendió. Y aunque el escenario parecía despejado para el exportero de la Selección Chilena, apareció un detalle que cambia el partido y que podría alterar cualquier anuncio.

❓ ¿Cuál es el obstáculo que complica a Claudio Bravo en el Ministerio del Deporte?

La versión tomó fuerza luego de un comentario del periodista Juan Vallejos en el matinal Buenos Días a Todos de TVN. Allí afirmó que hubo conversaciones para que Claudio Bravo se sumara al gabinete presidencial como ministro del Deporte.

Hasta ahí, todo bien. Pero el problema aparece con la idea que ronda en el equipo de Kast: la posible fusión del Ministerio del Deporte con el Ministerio de las Culturas.

Si eso ocurre, la cartera dejaría de ser exclusivamente deportiva y pasaría a tener un énfasis político–cultural mucho más amplio. Y ese cambio es el que frena la opción de Bravo, cuya figura está fuertemente anclada al deporte, pero no necesariamente al mundo cultural o administrativo.

🧾 ¿Qué significaría la fusión de ministerios para su eventual nombramiento?

Una fusión ministerial implica:

cambio de estructura

aumento de competencias

otro perfil técnico y político

nuevo diseño institucional

En ese escenario, Kast podría optar por un nombre con experiencia política o de gestión pública multisectorial.

Bravo, por ahora, queda en el tablero: cercano, conversado, pero a la espera de la decisión final. El gabinete debe estar listo antes del 16 de enero, por lo que el desenlace está a la vuelta de la esquina.