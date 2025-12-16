Arturo Vidal no pasa nunca desapercibido tanto en lo deportivo como en lo extrafutbolístico: cada opinión que da el King es tema obligado de discusión, sobre todo cuando se trata de temas polémicos a nivel nacional.

Pues en los últimos días se ganó mucho odio tras hacer pública su participación en las Elecciones Presidenciales, ya que pese a no exponer su preferencia política, se produjeron muchas especulaciones.

La publicación política de Arturo Vidal que le generó grandes críticas

Arturo Vidal reposteó una publicación de video en la que sale el Presidente Electo, José Antonio Kast, con una cita que señala: “La primera dictadura fue la de Salvador Allende”.

La declaración completa de Kast fue: “La primera dictadura y que da inicio al Gobierno Militar, es la de Salvador Allende, y eso a mí me gusta aclararlo en Europa porque hay una mirada tergiversada de nuestra historia. Salvador Allende, Presidente Electo democráticamente, no fue electo por la mayoría, fue electo con el 30 por ciento de los votos y electo finalmente por el Congreso de la República”.

Esto obviamente le generó cuestionamientos al King, debido a que siempre ha señalado estar del lado “del pueblo”, por lo que poner un posteo de Kast no lo ayuda en esa consigna.

Muy ídolo del futbol nacional será, pero me bajo completamente del barco de Vidal, llega a ser vergonzoso wn pic.twitter.com/vzntNYKxfS — FenomenoDelColo 34⭐️🏁 (@fenomenodelcolo) December 16, 2025

Vidal también tuvo una polémica tras la victoria de Kast

Vidal también fue altamente criticado el fin de semana tras celebrar el proceso democrático en Instagram, pero luego de la victoria del candidato republicano, por lo que hubo un malentendido sobre la preferencia del futbolista de Colo Colo y leyenda de La Roja.

“Hoy por primera vez participé de una Elección Presidencial en mi país. Chile decidió su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Como dije hoy solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor. Hoy lo viví con el corazón y con convicción de seguir ejerciendo mi derecho a voto en el futuro”.

Ese mensaje fue acompañado con una fotografía del triunfo de José Antonio Kast, lo que se interpretó como una forma de apoyo al Presidente Electo, lo que le valió muchas críticas y odio.

Después el King publicó otro mensaje: “Qué lamentable es leer este tipo de mensajes. Jamás he dicho cuál es mi voto porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por donde vengo. Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año, pueden juzgarme cuando he cometido errores que todos conocen. Pero jamás permitiré que se me juzgue por sentirme feliz de ser parte de la democracia”.