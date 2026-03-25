Pese a estar fuera por una lesión, Arturo Vidal no se perdió el sólido triunfo de Colo Colo por 3-1 ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga 2026. A través de su canal de Twitch, el “King” reaccionó en vivo al partido del equipo de Fernando Ortiz y, fiel a su estilo, lanzó una frase que sacó carcajadas al ver el extraordinario nivel de sus compañeros en el mediocampo.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el nivel de Colo Colo?

Durante su transmisión, Vidal no escatimó en elogios para la zona de volantes del Cacique, que controló el partido de principio a fin en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Tras el gol de Álvaro Madrid, el volante de 38 años explotó de alegría: “¿Y quién dice que jugamos mal? Ojalá vean el partido, por favor”, disparó.

La fluidez del juego fue tal que el referente albo no dudó en tirar una comparación de alto calibre: “Puta que juega lindo este equipo, ¿este es el Bayern Munich o el Barcelona?”, comentó entre risas mientras analizaba el funcionamiento colectivo que hoy tiene al equipo en la cima de ambos torneos que disputa, Liga de Primera y Copa de la Liga.

¿Qué broma hizo Arturo Vidal sobre su ausencia en Colo Colo?

El momento más viral de su “stream” llegó cuando, al ver la superioridad de sus compañeros, bromeó con su propio lugar en el esquema titular. “Puta madre, Vidal que se quede en la casa mejor“, lanzó irónicamente ante sus seguidores, reconociendo que el equipo no resintió su baja.

Además de las risas, el “King” destacó el trabajo táctico del cuerpo técnico, especialmente en el primer gol de Tomás Alarcón: “Esa es, papá. Eso se practica“, señaló, valorando la presión alta y la jugada preparada que permitió abrir la cuenta ante el “León de Collao”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa de la Liga?

Tras consolidar su liderato en el Grupo A, el plantel de Fernando Ortiz ya mira de reojo su próximo desafío. Los albos no tendrán un descanso prolongado y deberán ratificar su buen momento el próximo miércoles 1 de abril a las 18:00 horas, cuando enfrenten a Huachipato por la Fecha 3 del certamen.

Fecha: Miércoles 1 de abril

Miércoles 1 de abril Horario: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Monumental David Arellano

En resumen