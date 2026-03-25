Colo Colo sigue celebrando tras el triunfo ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga. Sin Vidal, que fue baja por una contractura, y sin Diego Ulloa, que fue citado a La Roja, Fernando Ortiz rearmó el equipo y consiguió su primera victoria en el torneo que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Joaquín Sosa nuevamente fue uno de los destacados, pero el refuerzo que se está robando la película es Álvaro Madrid. Fue el último en llegar y es el que mejor se ha acoplado al plantel: anotó su segundo gol con la camiseta del Cacique y se ganó un puesto de titular.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 25 de marzo







