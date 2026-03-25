Álvaro Madrid marcó, fue figura en el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Concepción y atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó, pero su reacción tras el partido instaló una señal interna que sorprendió al plantel: no se considera titular fijo ni asegura su lugar en el equipo.

El mediocampista volvió a responder, esta vez en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde el Cacique se impuso con autoridad gracias a los goles de Tomás Alarcón, el propio Madrid y Francisco Marchant. El equipo sumó tres puntos y ratificó un rendimiento que lo tiene liderando tanto el Campeonato Nacional como la Copa de la Liga.

En ese escenario, donde su nombre empieza a repetirse como uno de los puntos altos, el volante optó por frenar cualquier etiqueta: “No sé si inamovible, voy partido a partido. El gol me pone contento, es importante, pero de verdad que me pone más contento que podamos ganar”, afirmó.

¿Por qué el gesto de Álvaro Madrid sorprendió en Colo Colo?

El momento del ex Everton podría haber abierto una discusión sobre su consolidación como titular. Sin embargo, su postura fue otra. Madrid no se instala en el puesto ni proyecta continuidad asegurada, pese a su rendimiento y a los elogios que ha recibido.

Desde su llegada, el mediocampista logró adaptarse rápido al plantel y al entorno del club. Él mismo lo reconoce: “Me recibieron súper bien, institucionalmente y en general, así que contento”. Esa integración se refleja en la cancha, donde ya suma dos goles y presencia en el mediocampo.

Colo Colo consolida su funcionamiento y lidera en dos frentes

El equipo dirigido por Fernando Ortiz dejó atrás un inicio irregular y encontró una dinámica que le permite sostener resultados y rendimiento. Hoy, Colo Colo lidera en ambos frentes y muestra una estructura más sólida.

Madrid lo explica desde la confianza: “Ganando, con triunfos y jugando de esta forma, se gana más confianza y se hace todo más fácil”. También puso énfasis en el funcionamiento global del equipo: “El equipo en general ha andado bien. Los defensas, el Tuto que el otro día le tocó salvarnos”.

El próximo desafío del Cacique será ante Huachipato en el Estadio Monumental nuevamente por la Copa de la Liga. El encuentro se jugará el miércoles 1 de abril a las 18:00 horas.