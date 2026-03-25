La ilusión de ver una “Ruca” completamente renovada y con estándares de nivel mundial está cada vez más cerca de concretarse para el pueblo colocolino. Tras el revuelo generado por los avances en la venta del naming right, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a tomar la palabra para entregar los detalles más esperados por los hinchas de Colo Colo: el histórico costo de inversión que requerirá el ambicioso proyecto y la nueva capacidad que tendrá el Estadio Monumental.

¿Cuánto costará la remodelación del Estadio Monumental de Colo Colo?

El sueño de la remodelación dejó de ser una simple promesa y desde la dirigencia ya cuentan con números concretos sobre la mesa. Si bien ya se había adelantado que el modelo de financiamiento estaría sustentado principalmente por el acuerdo comercial para darle un “apellido” al recinto, faltaba conocer el monto total de la operación que se traen entre manos en Macul.

En ese sentido, Aníbal Mosa sinceró las arcas y confirmó que el costo de la nueva casa alba superará los 100 millones de dólares. Una cifra brutal para el medio local, pero que desde la dirigencia de Blanco y Negro consideran estrictamente necesaria para cumplir con los estándares FIFA y modernizar por completo todas las localidades, accesos y servicios del recinto de Pedrero.

¿Qué capacidad tendrá el nuevo Estadio Monumental de Colo Colo?

Pero el dinero no fue el único detalle que entregó el mandamás de la concesionaria. Uno de los mayores debates entre los fanáticos era saber si esta remodelación de lujo implicaría un aumento significativo en la cantidad de público que podría asistir a alentar al equipo cada fin de semana.

Despejando las dudas, Mosa reveló que el renovado Estadio Monumental proyecta una capacidad aproximada de 60.000 espectadores. “Queremos un estadio para 60 mil personas, creemos que tenemos la hinchada para eso“, explicó, proyectando un aforo que posicionará al Monumental como uno de los recintos más imponentes de Sudamérica.

El proyecto de estadio que presentó Blanco y Negro / © Colo Colo

¿Cómo se financiará el nuevo Estadio Monumental con el naming right?

Para sustentar esta estratosférica inversión, el plan maestro de la dirigencia sigue firme en la cesión de los derechos de nombre del estadio. Con el costo y la capacidad ya transparentados, el siguiente gran paso es cerrar definitivamente este acuerdo comercial con la marca elegida —con Red Bull como la empresa más entusiasmada, como se ha reportado— para dar el “vamos” a las licitaciones de diseño y construcción lo antes posible, cumpliendo así el anhelo histórico del pueblo albo.

En resumen