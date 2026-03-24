El exarquero Rainer Wirth, con pasado en Colo Colo y Universidad Católica, hoy enfrenta un escenario complejo fuera de la cancha: el alza histórica de los combustibles golpea directo su negocio. A los 40 años, administra tres estaciones de servicio y ya observa cambios inmediatos en la demanda tras el anuncio del Gobierno.

El exfutbolista, que dejó el fútbol a los 30 para estudiar ingeniería comercial, conoce el funcionamiento del rubro desde dentro. Por eso, su reacción no fue la de cualquier chileno, aunque admite que el ajuste superó las expectativas del sector.

En conversación con Radio ADN, explicó que el aumento estaba dentro de lo proyectado, pero no en la magnitud ni en la velocidad. “Yo estoy en el rubro y estaba en el aire el rumor de que iban a empezar a subir”, señaló. Sin embargo, fue enfático: “Esto de un día para otro, los 300-500 pesos, no. A todos nos agarró por sorpresa”.

¿Qué efecto inmediato tuvo el alza de combustibles en las bencineras?

Tras conocerse el aumento, la demanda se disparó en distintas zonas, generando presión sobre el stock disponible en las estaciones. Muchas bombas de bencina comenzaron a llenarse desde horas de ayer y continúan las filas.

“Ni te cuento cómo están los camiones en las calles tratando de cargar combustible”, comentó. “Los estanques tienen un límite y el cálculo de cuánto tener va en función de lo que vendes. Cuando la gente va dos o tres veces más de lo normal, se generan quiebres de stock”, detalló.

¿Existe riesgo real de desabastecimiento de combustible en Chile?

El exarquero fue claro en este punto: no se trata de una falta estructural de combustible, sino de un desajuste momentáneo por la sobredemanda por obtener los precios antes del alza. “No se acabará el combustible en el mundo, va a seguir llegando”, aseguró.

“El combustible fluye al ritmo que lo demanda el cliente. Entonces se genera este desbalance por el miedo colectivo. Hoy día sí ha tenido un comportamiento mucho más alto, sobre todo en el petróleo”, afirmó.

Así las cosas, el exportero chileno cerró con la información de que la presión sobre las estaciones seguirá alta, obligando a ajustes operativos y exponiendo un sistema que funciona al límite cuando la demanda se dispara. Y a la vez, esper que no haya quiebre de stock.