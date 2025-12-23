Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo vivieron una época dorada en Europa, jugando en los mejores clubes del mundo y llenándose de gloria por donde pasaron. Pues hubo un jugador que pudo seguir de cerca la carrera de ellos, siendo compañero de los tres.

No obstante, este futbolista ahora vive un calvario, ya que debe retirarse prematuramente del fútbol por serios problemas físicos que le impiden continuar, luego de un esfuerzo de un año tratando de volver a la actividad.

😱 Vive una pesadilla: se retira del fútbol un excompañero de Alexis Vidal y Bravo

Se trata de Rafinha Alcántara, jugador brasileño de apenas 32 años, quien debe dejar el fútbol por una grave lesión de rodilla que lo afecta desde 2024 y de la que no ha podido recuperarse.

“Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, hoy quiero compartir algo importante para mí: he tomado la decisión de retirarme”, señaló en sus redes sociales.

“Hace algo más de un año sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Aceptarlo no fue fácil”, añadió.

“El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro. Pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje”, sentenció.

🔥 La época en que Rafinha fue compañero de Alexis, Vidal y Bravo

Pese a ser brasileño, Rafinha Alcántara se formó en FC Barcelona, elenco en el que debutó de forma profesional en 2011. Entre idas y venidas, estuvo en el club hasta 2020, por lo que alcanzó a compartir camarín con Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

También jugó en clubes como Inter de Milán, PSG, Celta de Vigo, Real Sociedad y su último elenco Al-Arabi SC de Qatar.

📲 Las noticias del fútbol nacional e internacional las encuentras al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.