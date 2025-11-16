La selección chilena tendrá su último encuentro de este 2025 ante Perú este martes 18 de noviembre, un encuentro que volverá a dirigir de manera interina Nicolás Córdova para seguir dándole rodaje a esta nueva camada que va tomando la posta en el combinado nacional.

Si algo se puede rescatar de Córdova es que tuvo la voluntad de comenzar a darle nuevos aires a La Roja e incluir a nombres como Lawrence Vigouroux o Thomas Gillier en el arco, una disputa que por ahora se la ha ido adjudicando el guardameta del Swansea City, aunque para un referente como Claudio Bravo el escenario debiese cambiar pensando en sostener una sana competencia por el puesto.

👁️ Claudio Bravo pide a Gillier de titular en La Roja

Sobre la disputa por ser el número 1 de la selección, Claudio Bravo apuntó en su rol de comentarista de ESPN que: “Vigouroux tomó ventaja en un mal momento de la Selección, donde las cosas no se estaban dando bien y los resultados no acompañaban. Tomó ventaja en un mal momento de la Selección, donde las cosas no se estaban dando bien y los resultados no acompañaban”.

“Ahora buscaría juventud, un chico que me aporte de ese lado y tenga un arquero para dos-tres Clasificatorias. Creo que son posiciones claves y donde no puedes rotar mucho, tienes que tener un tipo que genere confianza y liderazgo”, analizó igualmente antes de pedir por minutos para Thomas Gillier.

“Probaría un chico joven, (Gillier) me encantaría verlo competir, me encantaría ver el nivel real que tiene, me gustaría ver a un chico joven y que sea un chico joven el que lleve el peso de una clasificatoria”, remató el bicampeón de América con La Roja.

Gillier es pedido por Bravo para defender el arco de Chile/ © IMAGO / aal.photo

📊 Los números de Thomas Gillier este 2025

Junto con Montreal CF en la MLS, Thomas Gillier ha tenido un gran rendimiento y eso provocó que se ganara convocatorias a la selección chilena en las últimas fechas FIFA.