Chile venció por 2-0 a Rusia en Sochi y Nicolás Córdova aprovechó para hablar de algo más que el partido. Su gestión como técnico interino de La Roja entra en su recta final, al menos en los papeles, además de valorar el rendimiento del equipo y sus objetivos con los juveniles.

Córdova dio pistas sobre el proyecto a largo plazo que lidera desde las divisiones menores y lo que viene para él tras el amistoso ante Perú.

⚽ Córdova confirma que su ciclo “termina el martes”… ¿o no?

El técnico fue claro: “Lo que me encomendaron en estos 5 partidos es darle continuidad a los jóvenes”. Así resumió su rol durante este interinato con La Roja adulta. En principio, su gestión debería concluir este martes 18 de noviembre tras enfrentar a Perú, cuando regresaría a su puesto en las inferiores. Pero hay matices.

“Debemos dejarle al técnico que venga jugadores de dónde agarrarse para comenzar el proceso”, dijo. Y ahí dejó abierta la gran duda: ¿hay alguien que venga?

👥 La ANFP sin plan B claro (ni plata para tenerlo)

Hoy la ANFP no cuenta con recursos para contratar un DT de renombre. Y si no logran cerrar una opción que convenza, Córdova no está del todo descartado. Por ahora, su fiato con el plantel juega a favor: “Se han entregado los jugadores, entrenamos con doble turno y nadie dice nada”, señaló el propio DT, sugiriendo buena conexión interna.

🧠 El plan Córdova: jugadores para 2030

El entrenador proyecta su trabajo pensando en el próximo Mundial: “Estamos focalizados en eso, en los jugadores que tendrán 24 años en ese proceso”, dijo. Más allá de la incertidumbre, su mensaje es claro: los juveniles deben sumar minutos ahora para llegar con rodaje al Mundial de 2030.