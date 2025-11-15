El proceso de Chile para lograr un cupo en la Copa Mundial de 2030 comienza en Sochi enfrentando a Rusia este sábado 15 de noviembre.
El equipo comandado por Nicolás Córdova tiene a casi todos los mejores jugadores jóvenes de Chile en su nómina, proyectando desde ya un proceso de 5 años hasta el Mundial de 2030, la que se jugará en tres continentes.
Chile formará ante Rusia con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano; Darío Osorio y Gonzalo Tapia.
La Roja se mide ante un rival que está sancionado por motivos políticos por la FIFA y la UEFA, por lo que solo les queda jugar ante selecciones de tercer orden.