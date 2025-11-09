El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió nuevamente a defender su gestión como mandamás del fútbol chileno, acusando críticas injustas y exitistas de los medios de comunicación, lo que señala ha dañado su imagen.

Además, se desligó de la responsabilidad de la elección de entrenadores para la Selección Chilena, luego de tres fracasos consecutivos en la lucha por clasificar a Mundiales.

😱 Pablo Milad se desligó de la responsabilidad de los entrenadores de La Roja

En diálogo con La Tercera, Pablo Milad señaló: “Yo no elijo a los técnicos (de la Selección Chilena). Siempre ha habido un gerente deportivo, de Selecciones, que hace una investigación con un grupo de asesores internos y externos, que lleva una terna al directorio de la federación y propone el técnico que tiene que ser. Yo nunca he elegido un técnico por mí solo. Jamás”.

También negó avances en negociaciones con nombres como Gustavo Álvarez y Manuel Pellegrini para que asuman en La Roja: “Acercamientos, no. Yo creo que esa es una pregunta para el Gerente de Selecciones. Cuando haya una entrevista en la que se requiera que acompañe, yo encantado voy, pero es una tarea del gerente”.

🗣️ Pablo Milad volvió a decir que se queda hasta el final en la ANFP

Pablo Milad también dejó en claro que no dejará la ANFP antes de que termine su período: “No. Yo tengo un compromiso. Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día de noviembre (de 2026) que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación”.

“Tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen”, continuó.

🧐 A Pablo Milad no le preocupan las críticas

Finalmente, Pablo Milad descartó una reprobación general de los hinchas por su gestión, asegurando que solo ha sufrido episodios puntuales: “Estadios, no. Fue una vez, solamente. Tampoco es general. No lo ponga en general. Siempre van a cargar sobre la figura que aparece y da la cara. Eso es normal. Siempre es así y así lo asumo, pero nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que hacer como dirigentes. Lo otro es que tendríamos que dirigir y jugar. Eso nos falta, nomás”.

“Tenemos la conciencia tranquila. Hemos dotado de todo lo que se necesita a nivel de Selección. Hemos mejorado instalaciones, hay un nuevo complejo, José Sulantay, que es una inversión de US$ 3,5 millones, modernización de Juan Pinto Durán, de las canchas, los centros de entrenamientos, las luminarias. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente: satisfacer necesidades para que haya un hábitat adecuado para el entrenamiento, para tratar de mejorar, de obtener mejores resultados”, añadió.

“Uno siempre trabaja por convicción, no por felicitaciones, que no existen. Lo que destaco es que los medios solamente se preocupan del aspecto del rendimiento que es normal, como hinchas. Yo también soy hincha. Pero no ven todo lo que se está haciendo, desde el punto de vista integral. No se han preocupado de eso. Siempre se preocupan de lo negativo. Siempre de resaltar la chimuchina. ‘Me comentaron, me dijeron, yo creo’. Las opiniones personales las dan como noticias y uno no puede estar saliendo a cada rato a clarificar las noticias que no son reales, porque eso cansa”, sentenció.