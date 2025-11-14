Chile ya alista su formación para el amistoso de este sábado 15 de noviembre ante Rusia, en Sochi. Será una nueva oportunidad para observar a nombres jóvenes, otros que buscan consolidación, y también para seguir de cerca las decisiones y las métricas del técnico Nicolás Córdova.

Pero más allá de lo futbolístico, hay un dato extrafutbolístico que no pasó desapercibido: dentro de la convocatoria de 26 futbolistas, 16 de ellos son representados por Vibra Fútbol, agencia liderada por Fernando Felicevich.

📊 La Roja y una nómina marcada por un mismo representante

La cifra llama la atención por su magnitud. Vibra Fútbol, agencia con ubicación en Estados Unidos y vínculo con varios referentes del fútbol chileno, representa al 61% de los convocados por Nicolás Córdova para esta fecha FIFA.

Entre los titulares ante Rusia, se incluyen nombres como:

Y en la lista completa, también aparecen otros como Javier Altamirano, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena, entre otros.

Estos datos, no implican necesariamente conflicto. Ya que no hay cómo probar que existan acuerdos fuera de la legalidad para posibles citaciones, convocatorias o incluso titularidades en la Selección Chilena.

Pero sí vuelven a abrir una discusión frecuente en el entorno de La Roja: el nivel de concentración de representatividad en ciertos agentes.

🧠 Las palabras de Córdova y un caso que genera preguntas

Durante la convocatoria, el propio Córdova fue consultado por la ausencia de Erick Pulgar, también representado por Vibra Fútbol. Su respuesta fue tajante: “Quiero ver a otros jugadores”. Lo que añade nuevas capas a la discusión sobre cómo se construyen las nóminas, qué tan abiertas están y qué rol juega la representación en éstas decisiones.

📋✍️ Los convocados para la Fecha FIFA de noviembre ante Rusia 🇷🇺 y Perú 🇵🇪. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/AbrNVnuar1 — Selección Chilena (@LaRoja) November 3, 2025

📅 La formación ante Rusia y el peso de los representados

Para el duelo ante Rusia, Chile formará con:



Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

De esos once titulares, cinco son jugadores Vibra. La tendencia está clara y, como en otras ocasiones, genera debate más allá del resultado deportivo.