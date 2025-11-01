La victoria de Colo Colo y el gol de Vicente Pizarro suponen un impulso clave dentro de la búsqueda del club por conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. El mediocampista habló con TNT Sports tras el partido y dejó claro que el equipo entiende la obligación de ganar, asume responsabilidad e intenta cerrar de mejor forma un año complicado.

El conjunto albo supo sufrir en el Estadio Bicentenario de Chillán, pero logró imponerse gracias al cambio de ritmo de Pizarro, lo cual permite proyectar con mayor optimismo el tramo final del torneo.

⚽ Vicente Pizarro y su gol decisivo para Colo Colo

Vicente Pizarro abrió el marcador y selló la victoria ante Ñublense como jugador clave del mediocampo albo. “Había que ganar, lo dijimos en la semana y el equipo ha ido mejorando, estamos unidos para sacarlo adelante y somos responsables de esto”, declaró al cierre del partido.



El tanto llegó como producto de una jugada colectiva del equipo que buscaba cambiar su tendencia en los últimos compromisos. Pizarro reconoce que el momento exige entrega máxima y que este triunfo sirve para “sacarnos un peso, sacando adelante el partido en grupo”.

⚪ Colo Colo mantiene viva la ilusión de Copa Sudamericana

El triunfo en Chillán representa más que tres puntos: es una señal del trabajo en la semana y de la mejora progresiva del plantel.

Pizarro había insistido en la necesidad de ganar y que el desgaste del rival en la primera parte facilitó que el equipo manejara la pelota, hiciera el gol y cerrara “bien”. Según sus propias palabras, “debíamos ganar”.

Este éxito permite al club seguir creyendo en su opción internacional.

𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐏𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐘 𝐃𝐄 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐓𝐀 𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐈𝐀𝐆𝐎 ⚪️⚫️



Superamos por 0️⃣-1️⃣ a Ñublense en Chillán, con el gol de Vicente Pizarro.



Presentado por Jetour. #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/jbh6xQn9aJ — Colo-Colo (@ColoColo) November 1, 2025

🟥 Un año que exige cambiar la dinámica de resultados

Para Colo Colo ha sido “un año muy difícil”, como lo reconoció el propio Pizarro: “tenemos que empezar a ganar desde hoy”. El contexto se entiende: el plantel arrastraba signos de dificultad y la victoria en Chillán sirve como bisagra para encarar lo que resta del certamen.



El gol y los tres puntos implican un alivio momentáneo, pero también una advertencia: el equipo debe mantener la solidez que mostró en el segundo tiempo, cuando “manejamos la pelota, pudimos hacer el gol y lo cerramos bien”. Ese guión debe repetirse si la ilusión continental va en serio.