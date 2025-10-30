Colo Colo dio vuelta rápidamente la página de su amargo empate frente a Deportes Limache y ya está enfocado en su próximo desafío: Ñublense, rival al que visitará en Chillán el próximo fin de semana.

Por ello, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, atendió a los medios de comunicación para anticipar el duelo. Allí, el DT se refirió a la situación de Arturo Vidal, quien salió con algunos problemas físicos ante los cerveceros.

Si bien no se conoce el estado del King, fue el propio Ortiz quién aclaró si el experimentado volante podrá decir presente ante los chillanejos, o por el contrario, se perderá el crucial duelo en el Nelson Oyarzún.

❌ Colo Colo confirma baja de Arturo Vidal

El estratega del Cacique ratificó que Arturo Vidal no terminó bien físicamente en el duelo frente a Limache, razón por la cual quedó descartado para enfrentar a Ñublense por el Campeonato Nacional.

“Terminó con un golpe o una dolencia bastante importante. No ha trabajado durante la semana y no va a ser considerado. Le dije que se trate porque vienen partidos importantes después del sábado y él va a estar a disponibilidad el día después de volver a entrenar”, indicó Ortiz.

⚽ Ortiz quiere poner fin a una importante sequía de Colo Colo

Por otro lado, el entrenador de Colo Colo se refirió a los números que no acompañan a los albos en Chillán, puesto que hace diez años que no consiguen sumar de a tres en aquel lugar ante Ñublense. Aunque durante este período, los Diablos Rojos también tuvieron un paso por la Primera B.

“No soy de mirar esas cosas, las estadísticas no me gustan. Sí preparo al equipo para ir a ganar al lugar donde vayamos, eso siempre lo hago por lo que nosotros representamos. Está para romper esa racha. Iremos a romper esa racha”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Ñublense este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

