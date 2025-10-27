Despues de casi 19 años y con 21.043 espectadores, Colo Colo volvió a ser local en el Estadio Nacional, pero no pudo mantener la venntaja en el marcador y terminó empatando 2-2 con Deportes Limache. En un partido muy friccionado, ambos conjuntos quedaron con un hombre menos en la primera mitad del encuentro.
La primera expulsión fue a los 34′, cuando Yonathan Andía con un planchazo le dio a Marcos Bolados y después de la revisión del VAR, el juez Diego Flores determinó la tarjeta roja para el jugador limachino. Apenas cuatro minutos más tarde, Sebastián Vegas recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a Colo Colo con 10 hombres.
En la segunda mitad, a los dirigidos por el Tano Ortiz les costó más tener la posesión de la pelota, y entregó más espacios a Limache. Los pupilos de Víctor Rivero tuvieron varias jugadas de peligro cerca del arco de Fernando de Paul.
⚽Los goles de Colo Colo vs Limache por el Campeonato Nacional 2025
El Cacique abrió el marcador del Estadio Nacional a los 17 minutos gracias a Claudio Aquino. Tras un tiro de esquina servido por Vicente Pizarro, el volante argentino llegó solo por el sector izquierdo y clavó la pelota con un cabezazo en el segundo palo de la portería de Matías Bórquez.
A los 69′, Lucas Cepeda aprovechó un mal despeje de Alfonso Parot y con un golazo se matriculó con el 2-0. El descuento de Limache llegó a los 83 minutos con gol de Daniel Castro, que en primera instancia no fue validado por el árbitro, y tras revisión del VAR, se ratificó el 2-1.
Cuando se jugaban los últimos minutos de adición, el recién ingresado Luis Hernández Maluenda, marcó el gol del empate para Deportes Limache y consiguieron un punto de oro en la lucha por la salvación del descenso.
📊 Estadísticas de Colo Colo vs Deportes Limache
- Claudio Aquino 17′
- Lucas Cepeda 69′
- Mauricio Isla 26′
- Sebastian Vegas 29′
- Arturo Vidal 78′
- Daniel Castro 83′
- Luis Hernandez 90′
- Cesar Pinares 34′
- Luis Guerra 36′
- Gonzalo Paz 82′
- Yonathan Andia 34′
de
Paul
Isla
Vegas
Amor
Wiemberg
Vidal
Cepeda
Mendez
Pizarro
Aquino
Bolados
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
-
2Jonathan Villagra
-
38Victor Campos
-
25Tomas Alarcon
-
24Leandro Hernandez
-
19Salomon Rodriguez
-
9Javier Correa
Borquez
Pacheco
Aguirre
Parot
Paz
Andia
Castro
Arce
Pinares
Guerra
Pons
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
26Nicolas Peranic
-
7Yorman Zapata
-
8Danilo Catalan
-
11Felipe Fritz
-
22Luis Hernandez
-
25Misael Llanten
-
28Mateo Guerra
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Deportes Limache en el Campeonato Nacional 2025?
En la próxima fecha, los dirigidos por Fernando Ortiz visitarán a Ñublense el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas.
Los Cerveceros, en tanto, cerrarán la fecha 26 del Campeonato Nacional, el lunes 3 de noviembre ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 19:00 horas.