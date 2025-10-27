Despues de casi 19 años y con 21.043 espectadores, Colo Colo volvió a ser local en el Estadio Nacional, pero no pudo mantener la venntaja en el marcador y terminó empatando 2-2 con Deportes Limache. En un partido muy friccionado, ambos conjuntos quedaron con un hombre menos en la primera mitad del encuentro.

La primera expulsión fue a los 34′, cuando Yonathan Andía con un planchazo le dio a Marcos Bolados y después de la revisión del VAR, el juez Diego Flores determinó la tarjeta roja para el jugador limachino. Apenas cuatro minutos más tarde, Sebastián Vegas recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a Colo Colo con 10 hombres.

En la segunda mitad, a los dirigidos por el Tano Ortiz les costó más tener la posesión de la pelota, y entregó más espacios a Limache. Los pupilos de Víctor Rivero tuvieron varias jugadas de peligro cerca del arco de Fernando de Paul.

⚽Los goles de Colo Colo vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

El Cacique abrió el marcador del Estadio Nacional a los 17 minutos gracias a Claudio Aquino. Tras un tiro de esquina servido por Vicente Pizarro, el volante argentino llegó solo por el sector izquierdo y clavó la pelota con un cabezazo en el segundo palo de la portería de Matías Bórquez.

A los 69′, Lucas Cepeda aprovechó un mal despeje de Alfonso Parot y con un golazo se matriculó con el 2-0. El descuento de Limache llegó a los 83 minutos con gol de Daniel Castro, que en primera instancia no fue validado por el árbitro, y tras revisión del VAR, se ratificó el 2-1.

Cuando se jugaban los últimos minutos de adición, el recién ingresado Luis Hernández Maluenda, marcó el gol del empate para Deportes Limache y consiguieron un punto de oro en la lucha por la salvación del descenso.

👀⚽🍅 ¡Una esperanza para Los Cerveceros!



Daniel Castro anotó el descuento para Deportes Limache, ante #ColoColo en este #MatchdayLunes, pese a que se había cobrado fuera de juego en primera instancia.



Disfruta de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/bvpFthdmKl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 27, 2025

📊 Estadísticas de Colo Colo vs Deportes Limache

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Colo Colo 2 2 Descanso : 1 0 Finalizado Deportes Limache Claudio Aquino 17′

Lucas Cepeda 69′ Mauricio Isla 26′

Sebastian Vegas 29′

Arturo Vidal 78′ Daniel Castro 83′

Daniel Castro 83′ Luis Hernandez 90′ Cesar Pinares 34′

Cesar Pinares 34′ Luis Guerra 36′

Luis Guerra 36′ Gonzalo Paz 82′ Yonathan Andia 34′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Deportes Limache Asistencia : Yorman Zapata 90 + 6 ‘ Deportes Limache Gol regular : Luis Hernandez 90 + 1 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Felipe Fritz 90 + 1 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Gonzalo Paz 83 ‘ Deportes Limache Asistencia : Misael Llanten 83 ‘ Deportes Limache Gol regular : Daniel Castro 82 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Gonzalo Paz 79 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Victor Campos 79 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Mauricio Isla 78 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Arturo Vidal 78 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Tomas Alarcon 78 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Claudio Aquino 69 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Yorman Zapata 69 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Facundo Pons 69 ‘ Colo Colo Gol regular : Lucas Cepeda 63 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Javier Correa 63 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Marcos Bolados 46 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Misael Llanten 46 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Agustin Arce 44 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Jonathan Villagra 44 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Victor Mendez 38 ‘ Colo Colo 2da Tarjeta amarilla : Sebastian Vegas 36 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Luis Guerra 34 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Cesar Pinares 34 ‘ Deportes Limache Tarjeta roja : Yonathan Andia 29 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Sebastian Vegas 26 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Mauricio Isla 17 ‘ Colo Colo Asistencia : Vicente Pizarro 17 ‘ Colo Colo Gol regular : Claudio Aquino [ +10 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +6 ‘ ] Asistencia de Yorman Zapata en el gol. [ +6 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Luis Hernandez! [ +1 ‘ ] Cambio: se retira Gonzalo Paz y entra en su lugar Felipe Fritz. Asistencia de Misael Llanten en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Daniel Castro! Amonestación para Gonzalo Paz. Cambio: se retira Mauricio Isla y entra en su lugar Victor Campos. Amonestación para Arturo Vidal. Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Tomas Alarcon. Cambio: se retira Facundo Pons y entra en su lugar Yorman Zapata. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Cepeda! Cambio: se retira Marcos Bolados y entra en su lugar Javier Correa. Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Misael Llanten. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Cambio: se retira Victor Mendez y entra en su lugar Jonathan Villagra. ¡TARJETA ROJA! – Sebastian Vegas ve su segunda tarjeta amarilla y es expulsado. Amonestación para Luis Guerra. Amonestación para Cesar Pinares. ¡EXPULSADO! – ¡Yonathan Andia ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Amonestación para Sebastian Vegas. Amonestación para Mauricio Isla. Asistencia de Vicente Pizarro en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Claudio Aquino! El árbitro da inicio al encuentro. Colo Colo Colo Colo 4-1-4-1 30 Fernando

de

Paul 22 Mauricio

Isla 6 Sebastian

Vegas 15 Emiliano

Amor 21 Erick

Wiemberg 23 Arturo

Vidal 32 Lucas

Cepeda 5 Victor

Mendez 34 Vicente

Pizarro 10 Claudio

Aquino 11 Marcos

Bolados Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



2 Jonathan Villagra



38 Victor Campos



25 Tomas Alarcon



24 Leandro Hernandez



19 Salomon Rodriguez



9 Javier Correa

Deportes Limache Deportes Limache 4-1-4-1 1 Matias

Borquez 23 Guillermo

Pacheco 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 3 Gonzalo

Paz 6 Yonathan

Andia 19 Daniel

Castro 20 Agustin

Arce 34 Cesar

Pinares 10 Luis

Guerra 29 Facundo

Pons Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

26 Nicolas Peranic



7 Yorman Zapata



8 Danilo Catalan



11 Felipe Fritz



22 Luis Hernandez



25 Misael Llanten



28 Mateo Guerra

14 Faltas Cometidas 6 3 Fuera de Juego 2 56 Posesión de Balón 44 2 Tarjetas Amarillas 3 9 Tiros Fuera 6 4 Tiros a Puerta 2 8 Corners 1 1 Tarjetas Rojas 1 13 Saques de Portería 16 0 Penaltis 0 8 Tiros Libres 17 1 Paradas 2 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 4 6 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 2 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 1 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 3 Corners 1ª Mitad 0 5 Corners 2ª Mitad 1 67 Posesión de Balón 1ª Mitad 33 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 7 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Últimos enfrentamientos COL 2 – 2 DEP 27/10/2025 DEP 1 – 0 COL 02/05/2025

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Deportes Limache en el Campeonato Nacional 2025?

En la próxima fecha, los dirigidos por Fernando Ortiz visitarán a Ñublense el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Los Cerveceros, en tanto, cerrarán la fecha 26 del Campeonato Nacional, el lunes 3 de noviembre ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 19:00 horas.