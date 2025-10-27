Despues de casi 19 años y con 21.043 espectadores, Colo Colo volvió a ser local en el Estadio Nacional, pero no pudo mantener la venntaja en el marcador y terminó empatando 2-2 con Deportes Limache. En un partido muy friccionado, ambos conjuntos quedaron con un hombre menos en la primera mitad del encuentro.

La primera expulsión fue a los 34′, cuando Yonathan Andía con un planchazo le dio a Marcos Bolados y después de la revisión del VAR, el juez Diego Flores determinó la tarjeta roja para el jugador limachino. Apenas cuatro minutos más tarde, Sebastián Vegas recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a Colo Colo con 10 hombres.

En la segunda mitad, a los dirigidos por el Tano Ortiz les costó más tener la posesión de la pelota, y entregó más espacios a Limache. Los pupilos de Víctor Rivero tuvieron varias jugadas de peligro cerca del arco de Fernando de Paul.

⚽Los goles de Colo Colo vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

El Cacique abrió el marcador del Estadio Nacional a los 17 minutos gracias a Claudio Aquino. Tras un tiro de esquina servido por Vicente Pizarro, el volante argentino llegó solo por el sector izquierdo y clavó la pelota con un cabezazo en el segundo palo de la portería de Matías Bórquez.

A los 69′, Lucas Cepeda aprovechó un mal despeje de Alfonso Parot y con un golazo se matriculó con el 2-0. El descuento de Limache llegó a los 83 minutos con gol de Daniel Castro, que en primera instancia no fue validado por el árbitro, y tras revisión del VAR, se ratificó el 2-1.

Cuando se jugaban los últimos minutos de adición, el recién ingresado Luis Hernández Maluenda, marcó el gol del empate para Deportes Limache y consiguieron un punto de oro en la lucha por la salvación del descenso.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs Deportes Limache

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25
Colo Colo
27/10/2025 18:00
2
2
Descanso : 1 0
Finalizado
Deportes Limache
  • Claudio Aquino 17′
  • Lucas Cepeda 69′
  • Mauricio Isla 26′
  • Sebastian Vegas 29′
  • Arturo Vidal 78′
  • Daniel Castro 83′
  • Luis Hernandez 90′
  • Cesar Pinares 34′
  • Luis Guerra 36′
  • Gonzalo Paz 82′
  • Yonathan Andia 34′
90 + 6 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Yorman Zapata
90 + 6 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Luis Hernandez
90 + 1 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Felipe Fritz
90 + 1 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Gonzalo Paz
83 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Misael Llanten
83 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Daniel Castro
82 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Gonzalo Paz
79 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Victor Campos
79 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Mauricio Isla
78 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Arturo Vidal
78 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Tomas Alarcon
78 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Claudio Aquino
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Yorman Zapata
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Facundo Pons
69 ‘
Colo Colo
Gol regular : Lucas Cepeda
63 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Javier Correa
63 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Marcos Bolados
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Misael Llanten
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Agustin Arce
44 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Jonathan Villagra
44 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Victor Mendez
38 ‘
Colo Colo
2da Tarjeta amarilla : Sebastian Vegas
36 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Luis Guerra
34 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Cesar Pinares
34 ‘
Deportes Limache
Tarjeta roja : Yonathan Andia
29 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Sebastian Vegas
26 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Mauricio Isla
17 ‘
Colo Colo
Asistencia : Vicente Pizarro
17 ‘
Colo Colo
Gol regular : Claudio Aquino
Colo Colo
4-1-4-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Sebastian Vegas 6
Sebastian
Vegas
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Marcos Bolados 11
Marcos
Bolados
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 2
    Jonathan Villagra
  • 38
    Victor Campos
  • 25
    Tomas Alarcon
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 19
    Salomon Rodriguez
  • 9
    Javier Correa
Deportes Limache
4-1-4-1
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Gonzalo Paz 3
Gonzalo
Paz
Yonathan Andia 6
Yonathan
Andia
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
Agustin Arce 20
Agustin
Arce
Cesar Pinares 34
Cesar
Pinares
Luis Guerra 10
Luis
Guerra
Facundo Pons 29
Facundo
Pons
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 26
    Nicolas Peranic
  • 7
    Yorman Zapata
  • 8
    Danilo Catalan
  • 11
    Felipe Fritz
  • 22
    Luis Hernandez
  • 25
    Misael Llanten
  • 28
    Mateo Guerra
14
Faltas Cometidas
6
3
Fuera de Juego
2
56
Posesión de Balón
44
2
Tarjetas Amarillas
3
9
Tiros Fuera
6
4
Tiros a Puerta
2
8
Corners
1
1
Tarjetas Rojas
1
13
Saques de Portería
16
0
Penaltis
0
8
Tiros Libres
17
1
Paradas
2
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
4
6
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
0
5
Corners 2ª Mitad
1
67
Posesión de Balón 1ª Mitad
33
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
COL 2 – 2 DEP 27/10/2025
DEP 1 – 0 COL 02/05/2025

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Deportes Limache en el Campeonato Nacional 2025?

En la próxima fecha, los dirigidos por Fernando Ortiz visitarán a Ñublense el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Los Cerveceros, en tanto, cerrarán la fecha 26 del Campeonato Nacional, el lunes 3 de noviembre ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 19:00 horas.

