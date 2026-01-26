La catástrofe que golpea al sur de Chile movilizó al mundo del fútbol, uniendo fuerzas con el género urbano en una cruzada solidaria. Tras el llamado del cantante Pailita, dos referentes de La Roja decidieron hacerse presentes para ir en auxilio directo de las familias afectadas en las regiones del Biobío y Ñuble.

Ambos confirmaron una millonaria donación, gesto que fue ampliamente ovacionado por los hinchas y la opinión pública. El aporte llega en un momento crítico, reforzando la idea de que el futbolista chileno no olvida sus raíces cuando el país más lo necesita.

🇨🇱 El llamado que “unió” a Chile

La emergencia no da tregua y la ayuda se necesita con urgencia. En ese contexto, el cantante urbano Pailita utilizó su influencia para organizar una colecta relámpago a través de Instagram, con el objetivo de reunir fondos y materiales para los damnificados por los incendios en el sur del país.

“Espero que mis hermanos, mis colegas y más gente famosa se sume a esta causa. Yo por mi cuenta voy a ponerme con 10 casas al tiro, para empezar a motivarnos y ponernos una mano en el corazón porque es gente que lo necesita”, señaló el artista, dando el puntapié inicial a la cruzada solidaria.

La respuesta fue inmediata. A la iniciativa se sumaron rápidamente tanto figuras de la música urbana como infuencers, pero el golpe a la cátedra lo dieron Arturo Vidal y Erick Pulgar. A través de sus historias, Pailita fue confirmando los aportes recibidos, destacando el compromiso de los volantes, quienes no dudaron en comprometer ayuda concreta para la reconstrucción.

Historias de Instagram de Pailita / @pailita.k7k

🏠 La ayuda de Vidal y Pulgar para la reconstrucción del sur

El compromiso de los futbolistas se tradujo en cifras concretas que sacaron aplausos. El cantante urbano anunció en sus historias la donación del volante colocolino que se puso con cinco casas, mientras que Pulgar, actual volante del Flamengo, sorprendió al redoblar la apuesta y financiar diez viviendas de emergencia.

La acción fue catalogada como un “noble gesto” por la prensa y los hinchas, quienes valoraron que ambos utilicen sus recursos para apoyar directamente a las zonas devastadas. Gracias a este impulso anímico y económico, la campaña liderada por el artista magallánico superó las expectativas, asegurando 68 soluciones habitacionales en total —sumando el aporte de otros artistas e influencers— que comenzarán a llegar a distintas localidades del Biobío y Ñuble en los próximos días.



