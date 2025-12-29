Mientras en La Roja ya se proyecta el recambio para el nuevo ciclo con miras a la Copa América, uno de los nombres más reconocidos del último tiempo en la selección se desmarca de cualquier presión. Erick Pulgar, actual mediocampista del Flamengo, vive su mejor momento en Brasil, pero no oculta que hoy su prioridad está lejos de Juan Pinto Durán.

El volante fue premiado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile como el “Cóndor de Oro”, reconocimiento al mejor deportista chileno del año. Sin embargo, su reflexión tras recibir el galardón puso el foco en algo más profundo: el desgaste, el sentido de pertenencia y su incierto regreso a la Roja.

🏅 Pulgar gana el Cóndor de Oro y da señales sobre su futuro en La Roja

Erick Pulgar no juega en la Selección Chilena desde octubre de 2024. Y aunque su nivel en Flamengo es indiscutido, el jugador fue tajante al referirse a su ausencia. “Yo no tengo que pensar en mi retorno a la selección… eso lo ve el entrenador. Yo hago lo mío en el club y si llega, llega”, afirmó con firmeza en la premiación realizada en el Teatro Municipal de Las Condes.

Más allá del reconocimiento, el ex UC y Bologna se mostró reflexivo sobre lo que significa representar a Chile: “Aquí no se valora el proceso, sólo se aplaude el resultado final. Falta acompañar más al deportista”. Estas palabras podrían marcar un punto de quiebre en su historia con la Roja, en momentos donde el mediocampo busca nuevas alternativas.

⚽ Flamengo sí lo valora: “Me siento más referente allá que en Chile”

Consultado sobre su rol como figura del fútbol chileno, Pulgar fue directo: “En Flamengo me siento más referente que en la selección. Aquí no te dan el tiempo para consolidarte”. Una frase que refleja no sólo una percepción personal, sino también un sentir que se ha instalado en más de un jugador que ha pasado por la Roja en los últimos años.

El mediocampista, que fue parte clave del título del Mengão en el torneo carioca, también mencionó que en Brasil ha recibido más respaldo del que percibe en su país natal. Y acá en Chile, Nicolás Córdova no lo ha llamado en sus últimos partidos.

⬜ Su vínculo emocional con Colo Colo: una promesa que no olvida

Aunque hoy está lejos del fútbol chileno, Pulgar no olvida sus raíces. Y menos la figura de su abuelo, quien alguna vez le pidió que vistiera la camiseta de Colo Colo. “Eso lo vamos a ver con el tiempo”, señaló. Pero claramente es un buen anuncio para el futuro del volante de 31 años y que ya tiene recorrido en Europa y en uno de los clubes más importantes y fuertes del Continente, como el Flamengo.

Si bien meses atrás dejó abierta la puerta a un posible retorno al país, hoy su carrera sigue en alza en el Brasileirao. Pero en el entorno colocolino, sus palabras dejaron eco.