El 2025 para Erick Pulgar y Flamengo debe ser de los mejores del último tiempo y es que si ya el elenco del chileno se apoderó de los títulos de la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y los estaduales del Campeonato Carioca y la Taca Guanabara, este sábado dieron un paso importantísimo para ir por la conquista de un nuevo trofeo a nivel internacional.

El Fla de Pulgar se encuentra disputando la Copa Intercontinental de la FIFA y si durante la semana habían superado a Cruz Azul en el Clásico de las América por los cuartos de final, esta jornada hicieron lo propio con el Pyramids egipcio como víctima, a quien vencieron por 2-0 para citarse nada menos que con PSG en la gran final de la competición.

O NOSSO POVO PEDE O MUNDO DE NOVO. VAMOS EM BUSCA!#ConfrontoDefinido pic.twitter.com/RkpQVEbBbf — FL4MEN9O (@Flamengo) December 13, 2025

⚽ Choque de gigantes entre Flamengo y PSG por el último título internacional del 2025

Este sábado, en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar y con Pulgar en cancha todo el partido, Flamengo logró imponerse con un cómodo 2-0 al Pyramids africano, en un encuentro que no le presentó mayores dificultades al Mengao.

El conjunto del volante chileno se puso en ventaja en el primer tiempo del partido con el gol de Leo Pereira a los 24′ minutos tras asistencia del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien también asistiría a Danilo en el definitivo 2-0 a los 52′ de juego, sentenciándose así el resultado en tierras qataríes.

Gracias a este triunfazo, Flamengo se ganó el derecho a jugar la final de esta Copa Intercontinental de la FIFA en representación de Conmebol y chocará con Paris Saint-Germain, quienes van de parte de la UEFA, en un duelo único que otorgará el último título internacional de este 2025.

📆 ¿Cuándo jugarán Flamengo vs PSG en la fina de la Copa Intercontinental?

El choque entre Flamengo de Erick Pulgar y PSG se jugará el próximo 17 de diciembre en el mismo estadio Ahmad bin Ali, en duelo que arrancará a las 14:00 horas de Chile.