En una tremenda final disputada en el Estadio Monumental de Lima, Palmeiras y Flamengo se volvieron a encontrar tal como en 2021, para definir al monarca continental de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Erick Pulgar se impuso por la cuenta mínima y pese a que no fue un partido sumamente vistoso, los de río de Janeiro tuvieron mejores chances de quedarse con el triunfo.

Tras el gol del Mengao, Palmeiras intentó de forma inagotable el empate, sin embargo con ninguna jugada peligrosa o muy directa. En los minutos finales, Flamengo intentó aumentar el marcador, pero el portero Carlos Miguel tuvo una gran atajada que impidió el 0-2.

Con este triunfo, el equipo de Filipe Luís alcanza su cuarta Copa Libertadores, y cobró revancha de la final del 2021 que la ganó el Verdao por 2-1. Los de Sao Paulo se quedan con tres trofeos continentales.

⚽ El gol del Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

El único gol del partido lo anotó Danilo a los 67′ tras un tiro de esquina que sirvió De Arrascaeta. Danilo se elevó sin marca y con un gesto técnico envidiable, mandó la pelota muy lejos del portero Carlos Miguel.

¡¡FLAMENGO ARRIBA EN LA FINAL!! DANILO GANÓ DE CABEZA Y PUSO EL 1-0 ANTE PALMEIRAS EN LIMA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

