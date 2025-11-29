En una tremenda final disputada en el Estadio Monumental de Lima, Palmeiras y Flamengo se volvieron a encontrar tal como en 2021, para definir al monarca continental de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Erick Pulgar se impuso por la cuenta mínima y pese a que no fue un partido sumamente vistoso, los de río de Janeiro tuvieron mejores chances de quedarse con el triunfo.
Tras el gol del Mengao, Palmeiras intentó de forma inagotable el empate, sin embargo con ninguna jugada peligrosa o muy directa. En los minutos finales, Flamengo intentó aumentar el marcador, pero el portero Carlos Miguel tuvo una gran atajada que impidió el 0-2.
Con este triunfo, el equipo de Filipe Luís alcanza su cuarta Copa Libertadores, y cobró revancha de la final del 2021 que la ganó el Verdao por 2-1. Los de Sao Paulo se quedan con tres trofeos continentales.
⚽ El gol del Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025
El único gol del partido lo anotó Danilo a los 67′ tras un tiro de esquina que sirvió De Arrascaeta. Danilo se elevó sin marca y con un gesto técnico envidiable, mandó la pelota muy lejos del portero Carlos Miguel.
¡¡FLAMENGO ARRIBA EN LA FINAL!! DANILO GANÓ DE CABEZA Y PUSO EL 1-0 ANTE PALMEIRAS EN LIMA.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZJcKJGIspl
📊 Estadísticas de Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025
- Raphael Veiga 13′
- Joaquin Piquerez 56′
- Murilo Cerqueira 77′
- Mauricio 90′
- Danilo 67′
- Giorgian De Arrascaeta 25′
- Erick Pulgar 30′
- Jorginho 38′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Miguel
Fuchs
Gomez
Cerqueira
Pereira
Veiga
Piquerez
Lopez
Roque
- Entrenador
-
0Abel Ferreira
- Suplentes
-
14Marcelo Lomba
-
4Agustin Giay
-
5Anibal Moreno
-
6Jefte
-
7Felipe Anderson
-
11Bruno Rodrigues
-
13Micael
-
17Facundo Torres
-
18Mauricio
-
19Ramon Sosa
-
32Emiliano Martinez
-
43Luis Benedetti
Rossi
Varela
Pereira
Sandro
Pulgar
Carrascal
De
Arrascaeta
Dias
Lino
Henrique
- Entrenador
-
0Filipe Luís
- Suplentes
-
25Matheus Cunha
-
22Emerson Royal
-
3Leo Ortiz
-
6Ayrton Lucas
-
52Evertton Araujo
-
8Saúl Ñíguez
-
18Nicolas de la Cruz
-
7Luiz Araujo
-
30Michael
-
64Wallace Yan
-
11Everton
-
23Juninho