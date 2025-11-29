En una tremenda final disputada en el Estadio Monumental de Lima, Palmeiras y Flamengo se volvieron a encontrar tal como en 2021, para definir al monarca continental de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Erick Pulgar se impuso por la cuenta mínima y pese a que no fue un partido sumamente vistoso, los de río de Janeiro tuvieron mejores chances de quedarse con el triunfo.

Tras el gol del Mengao, Palmeiras intentó de forma inagotable el empate, sin embargo con ninguna jugada peligrosa o muy directa. En los minutos finales, Flamengo intentó aumentar el marcador, pero el portero Carlos Miguel tuvo una gran atajada que impidió el 0-2.

Con este triunfo, el equipo de Filipe Luís alcanza su cuarta Copa Libertadores, y cobró revancha de la final del 2021 que la ganó el Verdao por 2-1. Los de Sao Paulo se quedan con tres trofeos continentales.

⚽ El gol del Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

El único gol del partido lo anotó Danilo a los 67′ tras un tiro de esquina que sirvió De Arrascaeta. Danilo se elevó sin marca y con un gesto técnico envidiable, mandó la pelota muy lejos del portero Carlos Miguel.

📊 Estadísticas de Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Copa Libertadores – Rondas Finales – 2025 Final
Palmeiras
29/11/2025 18:15
0
1
Descanso : 0 0
Finalizado
Flamengo
  • Raphael Veiga 13′
  • Joaquin Piquerez 56′
  • Murilo Cerqueira 77′
  • Mauricio 90′
  • Danilo 67′
  • Giorgian De Arrascaeta 25′
  • Erick Pulgar 30′
  • Jorginho 38′
90 + 1 ‘
Palmeiras
Tarjeta amarilla : Mauricio
87 ‘
Palmeiras
Sustitución entra : Mauricio
87 ‘
Palmeiras
Sustitución sale : Felipe Anderson
85 ‘
Flamengo
Sustitución entra : Juninho
85 ‘
Flamengo
Sustitución sale : Bruno Henrique
80 ‘
Flamengo
Sustitución entra : Luiz Araujo
80 ‘
Flamengo
Sustitución sale : Giorgian De Arrascaeta
78 ‘
Palmeiras
Sustitución entra : Ramon Sosa
78 ‘
Palmeiras
Sustitución sale : Khellven
78 ‘
Palmeiras
Sustitución entra : Agustin Giay
78 ‘
Palmeiras
Sustitución sale : Murilo Cerqueira
77 ‘
Palmeiras
Tarjeta amarilla : Murilo Cerqueira
72 ‘
Palmeiras
Sustitución entra : Facundo Torres
72 ‘
Palmeiras
Sustitución sale : Allan
72 ‘
Palmeiras
Sustitución entra : Felipe Anderson
72 ‘
Palmeiras
Sustitución sale : Raphael Veiga
68 ‘
Flamengo
Sustitución entra : Everton
68 ‘
Flamengo
Sustitución sale : Samuel Dias Lino
67 ‘
Flamengo
Asistencia : Giorgian De Arrascaeta
67 ‘
Flamengo
Gol regular : Danilo
56 ‘
Palmeiras
Tarjeta amarilla : Joaquin Piquerez
38 ‘
Flamengo
Tarjeta amarilla : Jorginho
30 ‘
Flamengo
Tarjeta amarilla : Erick Pulgar
25 ‘
Flamengo
Tarjeta amarilla : Giorgian De Arrascaeta
13 ‘
Palmeiras
Tarjeta amarilla : Raphael Veiga
[ +6 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Mauricio.
Cambio: se retira Felipe Anderson y entra en su lugar Mauricio.
Cambio: se retira Bruno Henrique y entra en su lugar Juninho.
Cambio: se retira Giorgian De Arrascaeta y entra en su lugar Luiz Araujo.
Cambio: se retira Khellven y entra en su lugar Ramon Sosa.
Cambio: se retira Murilo Cerqueira y entra en su lugar Agustin Giay.
Amonestación para Murilo Cerqueira.
Cambio: se retira Allan y entra en su lugar Facundo Torres.
Cambio: se retira Raphael Veiga y entra en su lugar Felipe Anderson.
Cambio: se retira Samuel Dias Lino y entra en su lugar Everton.
Asistencia de Giorgian De Arrascaeta en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Danilo!
Amonestación para Joaquin Piquerez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Jorginho.
Amonestación para Erick Pulgar.
Amonestación para Giorgian De Arrascaeta.
Amonestación para Raphael Veiga.
El árbitro da inicio al encuentro.
Palmeiras
3-5-2
Carlos Miguel 1
Carlos
Miguel
Bruno Fuchs 3
Bruno
Fuchs
Gustavo Gomez 15
Gustavo
Gomez
Murilo Cerqueira 26
Murilo
Cerqueira
Khellven 12
Khellven
Allan 40
Allan
Andreas Pereira 8
Andreas
Pereira
Raphael Veiga 23
Raphael
Veiga
Joaquin Piquerez 22
Joaquin
Piquerez
Jose Lopez 42
Jose
Lopez
Vitor Roque 9
Vitor
Roque
  • Entrenador
  • 0
    Abel Ferreira
  • Suplentes
  • 14
    Marcelo Lomba
  • 4
    Agustin Giay
  • 5
    Anibal Moreno
  • 6
    Jefte
  • 7
    Felipe Anderson
  • 11
    Bruno Rodrigues
  • 13
    Micael
  • 17
    Facundo Torres
  • 18
    Mauricio
  • 19
    Ramon Sosa
  • 32
    Emiliano Martinez
  • 43
    Luis Benedetti
Flamengo
4-2-3-1
Agustin Rossi 1
Agustin
Rossi
Guillermo Varela 2
Guillermo
Varela
Danilo 13
Danilo
Leo Pereira 4
Leo
Pereira
Alex Sandro 26
Alex
Sandro
Erick Pulgar 5
Erick
Pulgar
Jorginho 21
Jorginho
Jorge Carrascal 15
Jorge
Carrascal
Giorgian De Arrascaeta 10
Giorgian
De
Arrascaeta
Samuel Dias Lino 16
Samuel
Dias
Lino
Bruno Henrique 27
Bruno
Henrique
  • Entrenador
  • 0
    Filipe Luís
  • Suplentes
  • 25
    Matheus Cunha
  • 22
    Emerson Royal
  • 3
    Leo Ortiz
  • 6
    Ayrton Lucas
  • 52
    Evertton Araujo
  • 8
    Saúl Ñíguez
  • 18
    Nicolas de la Cruz
  • 7
    Luiz Araujo
  • 30
    Michael
  • 64
    Wallace Yan
  • 11
    Everton
  • 23
    Juninho
14
Faltas Cometidas
17
2
Fuera de Juego
1
41
Posesión de Balón
59
4
Tarjetas Amarillas
3
2
Tiros Fuera
4
0
Tiros a Puerta
2
4
Corners
7
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
7
0
Penaltis
0
18
Tiros Libres
16
1
Paradas
0
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
3
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
2
4
Corners 2ª Mitad
5
31
Posesión de Balón 1ª Mitad
69
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
10
8
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
PAL 0 – 1 FLA 29/11/2025
FLA 3 – 2 PAL 19/10/2025
PAL 0 – 2 FLA 25/05/2025
FLA 1 – 1 PAL 11/08/2024
PAL 1 – 0 FLA 07/08/2024

