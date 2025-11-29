Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2025. El equipo del chileno Erick Pulgar intentará conseguir el trofeo del torneo más importante a nivel continental en el Estadio Monumental de Lima frente al fuerte conjunto del Verdao.

Ambos equipos ya ostenta tres títulos de Libertadores y van por el cuarto. Además, desde 2019 que sólo han habido campeones brasileños. Todos los ojos de América estarán puestos en encuentro que pese a estar marcado por la tragedia, se espera que sea una fiesta en Perú.

⏱️Palmeiras vs Flamengo, minuto a minuto