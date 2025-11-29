A horas del duelo más esperado de la temporada, Palmeiras recibió un golpe que remeció por completo su preparación. Un hincha del club falleció en Lima en un accidente ocurrido durante los recorridos previos a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, instalando un ambiente de enorme pesar entre los seguidores del Verdao presentes en Perú.

El incidente se produjo cuando cientos de fanáticos comenzaban a teñir de verde las calles limeñas. En ese contexto, Caue Brunelli Dezotti, reconocido médico brasileño de 38 años y ferviente seguidor de Palmeiras, sufrió una caída fatal desde un bus turístico de dos pisos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tragedia previo a la final de la Copa Libertadores. Un hincha de Palmeiras perdió la vida tras sufrir un accidente mientras se desplazaba en un Mirabus.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD – 734 HD

🌐… pic.twitter.com/DmgObRPu4R — Exitosa Noticias (@exitosape) November 29, 2025

🟢 Tragedia en Lima: hincha de Palmeiras muere antes de la final

Según reportes locales, el vehículo avanzaba por una avenida cuya altura se angostaba bajo un puente. Dezotti, que iba de pie sobre la parte superior del bus, no alcanzó a reaccionar antes del impacto con la estructura. El golpe le provocó graves lesiones en el cráneo, que terminaron siendo irreversibles pese a la atención inmediata y su posterior traslado a un centro asistencial.

La noticia corrió rápidamente entre los hinchas que viajaron desde Brasil, generando conmoción y un respeto absoluto por el difícil momento. El club, a través de sus redes sociales, lamentó profundamente lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia del seguidor fallecido.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025

🟢 ¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo está programada para este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Lima.