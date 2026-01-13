Se sigue desmantelando: Coquimbo Unido vio partir a otra de sus figuras en este mercado de pases, jugador que firmó en un club argentino.

Los Piratas no pudieron retener a su columna vertebral del título conseguido en el Campeonato Nacional 2025 y tendrán un gran desafío para esta temporada en la que jugarán la Copa Libertadores.

💎 La figura que dejó Coquimbo Unido para irse al fútbol argentino

Se trata de Bruno Cabrera, defensa argentino que fue oficializado en Newell’s Old Boys, luego de tener varias opciones en esta ventana de fichajes.

De hecho, Colo Colo estuvo preguntando por el jugador hace algunas semanas, aunque terminó sin éxito esa operación por una muy baja oferta del elenco popular, de 50 dólares más tres futbolistas juveniles.

Cabrera jugará por 3 años en Newell’s y Coquimbo Unido recibe 500.000 dólares por su carta.

📊 Los números que dejó Bruno Cabrera en Coquimbo Unido

Bruno Cabrera jugó 73 partidos en Coquimbo Unido, entre 2023 y 2025, completando un total de 5.908 minutos.

Cabrera fue un bastión en la defensa de los Piratas y se dio maña para anotar 9 goles, uno de ellos en el triunfo ante Colo Colo por 1-0 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, partido que fue clave en la rápida conquista del Campeonato Nacional.

Además, entregó una asistencia.

📋 Otras figuras que se le fueron a Coquimbo Unido

La primera gran figura que se le fue a Coquimbo Unido fue el entrenador Esteban González: el Chino fue el artífice de la campaña histórica del aurinegro y ahora continúa su carrera en los Gallos Blancos de Querétaro.

Además, Matías Palavecino se fue a U Católica y Cecilio Waterman a U de Concepción.