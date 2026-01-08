La Universidad Católica presentó este jueves de manera oficial a su fichaje estrella: Matías Palavecino. El talentoso volante viene de ser campeón con Coquimbo y fue una de las grandes figuras del último torneo, por lo que las expectativas en San Carlos son altas.

En su primera conferencia de prensa como jugador cruzado, el mediocampista no solo explicó por qué se inclinó por el conjunto estudiantil, sino que también apostó en grande respecto a la temporada que se avecina.

Palavecino no solo sueña con alcanzar el título, replicando lo que hizo en el puerto, sino que también espera dejar una huella en la institución estudiantil.

⚽ Matías Palavecino explica su arribo a la U Católica

En primer lugar, Matías Palavecino se refirió a su arribo a la U Católica. “Fue una decisión fácil, desde el primer llamado que tuve sentí el interés, me dieron la oportunidad de venir a conocer y yo también tenía el interés de venir. El llamado de todo el club me hizo sentir el interés y eso fue muy importante para tomar la decisión”, explicó el jugador.

Por otro lado, se refirió a los desafíos que tendrá con la camiseta cruzada. “El hincha me ha tratado muy bien, me ha dado el cariño y le agradezco. Tenemos en pocos días más la Supercopa y no es menor poder quedar en la historia en dos partidos. Espero estar a la altura y dejar a Católica en lo más alto (…) Ojalá poder replicar el título de Coquimbo acá”, indicó.

Por último, tuvo palabras para la competencia que habrá en el mediocampo del equipo de Daniel Garnero. “Es bueno tener jugadores de calidad, con el transcurso de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo un poco más, vamos a saber la decisión del técnico. Va a ser un año con muchos partidos y esperamos que sea de buenos resultados”, concluyó.

⚪🔵 En la U Católica valoraron la llegada de Palavecino

Por otro lado, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, valoró la llegada de Matías Palavecino a la U Católica y reconoció que lo venían siguiendo hace mucho tiempo.

“Matías es un jugador que tuvo un gran 2025, que coronó con el título junto a Coquimbo Unido, lo venimos siguiendo con mucho interés de anterioridad, lo conocemos bien, tenemos toda la información sobre él y las mejores referencias, será un gran aporte al grupo y estamos seguros de que aquí podrá desarrollar todas sus condiciones. Para nosotros es un privilegio estar presentando a uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en Chile como nuevo miembro de Universidad Católica”, sentenció.

