Tras la confirmación de Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo, Colo Colo sigue trabajando en el armado de su plantel para la temporada 2026.

Aníbal Mosa confesó que los recursos “siempre escasean” por lo que se espera que a diferencia de otros años, el mercado de los albos no sea tan apoteósico.

😟 La oferta de Colo Colo por una figura del vigente campeón

Una muestra de la austeridad que el equipo de Fernando Ortiz tendrá durante esta ventana de fichajes, fue la oferta que Colo Colo le hizo a Coquimbo Unido por Bruno Cabrera.

Según información del periodista Cristián Alvarado, Blanco y Negro presentó una oferta formal por el jugador de los Piratas, pero en el puerto revelaron que el ofrecimiento fue vergonzoso.

“Mosa preguntó por Cabrera. Se fueron de espalda en Coquimbo, porque ofrecía 50 mil dólares y tres jugadores que Colo Colo determinara: juveniles y jugadores que venían retornando”, afirmó el reportero. Y agregó que “Coquimbo, lo rechazó de plano, con esta fórmula no se va Bruno Cabrera”, aseguró el periodista de Radio ADN.

📊 Los números de Bruno Cabrera en Coquimbo

El central argentino jugó 36 partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, anotó cinco goles y tuvo una asistencia. En total fueron 3185 minutos y fue una de las grandes figuras del equipo campeón del fútbol chileno.