Flamengo resistió ante Racing el empate 0-0 (1-0 en el global) en el estadio Presidente Juan Domingo Perón (Cilindro) de Avellaneda y clasificó a la gran final de Copa Libertadores 2025, con Erick Pulgar como puntal en el equipo dirigido por Filipe Luís.

El Mengao le cerró todos los caminos a la Academia y le frenó el sueño de su segunda Libertadores. El elenco de Gustavo Costas tuvo al chileno Gabriel Arias en el banco de suplentes.

⚽❌ No hubo goles, pero no faltaron las emociones en el Racing vs Flamengo por la Copa Libertadores 2025

El primer tiempo estuvo repartido: llegadas y dominio para ambos lados, teniendo opciones Santiago Solari en Racing y Jorge Carrascal con Giorgian De Arrascaeta en Flamengo, encontrando muy enchufados a los arqueros Facundo Cambeses y Agustín Rossi.

En el complemento llegaron más incidencias: Gonzalo Plata se fue expulsado en Flamengo por una agresión a Marcos Rojo, dejando mucha ventaja con uno más a la Academia.

Después Rojo vio la tarjeta del color de su apellido por un supuesto codazo a un rival, aunque tras revisión en el VAR, el árbitro chileno Piero Maza decidió echar pie atrás.

Los minutos finales fueron de infarto: llegadas muy claras de Adrián “Maravilla” Martínez, Nazareno Colombo y Luciano Vietto, que terminaron con grandes atajadas de Rossi o con la pelota yéndose por muy poco, ante una multitud de Racing frustrada en el Cilindro de Avellaneda y un pequeño grupo de torcedores brasileños festejando.

📅 ¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores es el sábado 29 de noviembre en horario por confirmar en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Flamengo espera al ganador de la otra llave de semifinales, la que disputan Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Palmeiras. Los ecuatorianos ganaron por 3-0 en casa la semana pasada.

Esa confrontación se define este miércoles a partir de las 21:30 horas (Chile) en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

