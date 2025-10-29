Racing y Flamengo se enfrentan este miércoles 29 de octubre en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, argentinos y brasileños definirán al primer finalista de la Copa Libertadores 2025.

En la ida, Flamengo ganó con lo justo y sacó una pequeña ventaja. En el Mengão destacó el chileno Erick Pulgar, quien es pieza fundamental del equipo del joven DT Filipe Luis.

El ganador de esta llave esperará rival y este saldrá de la serie entre Liga Deportiva Universitaria y Palmeiras. En la ida los ecuatorianos ganaron 3-0.

⏱️Racing vs Flamengo, minuto a minuto