Un tremendo partido vivimos en el marco de la primera semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025: Flamengo, con gran actuación de Erick Pulgar, se impuso por 1-0 a Racing en el estadio Maracaná.

El Mengao quedó con la primera opción de avanzar a la final del torneo continental, aunque para ello tienen que superar la valla de la revancha en el estadio Cilindro de Avellaneda la próxima semana.

⚽ El gol de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025

El único tanto del compromiso fue obra del colombiano Jorge Carrascal en los 88 minutos de juego, luego de capturar un rebote y rematar desde fuera del área.

Con este resultado, le sirve el empate en la revancha en Argentina para acceder a la gran final de la Copa Libertadores. Una derrota por un gol manda el duelo a penales.

😍 Gran actuación de Erick Pulgar en el Flamengo vs Racing

Erick Pulgar jugó un partidazo en el Flamengo vs Racing: se adueñó de la mitad de la cancha junto a Jorginho y distribuyó fútbol de forma impecable durante todo el trámite

No se notó para nada que estuvo 5 meses sin jugar por la Copa Libertadores, ya que en medio (Mundial de Clubes) sufrió una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho.

De hecho, Pulgar se las arregló para dar una tremenda asistencia a Samuel Lino en los 80 minutos de juego, pero el gol fue anulado por offside.

Al otro lado, el también chileno Gabriel Arias estuvo en la banca, ya que hace algunas semanas que perdió el puesto con Facundo Cambeses.

📊 Estadísticas Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025

Flamengo
4-2-3-1
Agustin Rossi 1
Agustin
Rossi
Guillermo Varela 2
Guillermo
Varela
Danilo 13
Danilo
Leo Pereira 4
Leo
Pereira
Alex Sandro 26
Alex
Sandro
Erick Pulgar 5
Erick
Pulgar
Jorginho 21
Jorginho
Luiz Araujo 7
Luiz
Araujo
Giorgian De Arrascaeta 10
Giorgian
De
Arrascaeta
Jorge Carrascal 15
Jorge
Carrascal
Pedro 9
Pedro
6
Faltas Cometidas
18
3
Fuera de Juego
3
72
Posesión de Balón
28
1
Tarjetas Amarillas
2
5
Tiros Fuera
1
8
Tiros a Puerta
1
10
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
11
0
Penaltis
0
21
Tiros Libres
9
1
Paradas
7
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
5
Corners 1ª Mitad
3
5
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
10
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
FLA 1 – 0 RAC 22/10/2025
RAC 1 – 2 FLA 08/06/2023
FLA 1 – 1 RAC 04/05/2023

📅 ¿Cuándo juegan la revancha Racing vs Flamengo por la Copa Libertadores 2025?

La revancha de Racing vs Flamengo se jugará el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Cilindro de Avellaneda.

