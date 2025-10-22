Un tremendo partido vivimos en el marco de la primera semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025: Flamengo, con gran actuación de Erick Pulgar, se impuso por 1-0 a Racing en el estadio Maracaná.
El Mengao quedó con la primera opción de avanzar a la final del torneo continental, aunque para ello tienen que superar la valla de la revancha en el estadio Cilindro de Avellaneda la próxima semana.
⚽ El gol de Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025
El único tanto del compromiso fue obra del colombiano Jorge Carrascal en los 88 minutos de juego, luego de capturar un rebote y rematar desde fuera del área.
Con este resultado, le sirve el empate en la revancha en Argentina para acceder a la gran final de la Copa Libertadores. Una derrota por un gol manda el duelo a penales.
¡¡¡GOL DE FLAMENGO!!! CARRASCAL PATEÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ Y SE CONVIRTIÓ EN EL 1-0 ANTE RACING.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QnXhOPPaY6
😍 Gran actuación de Erick Pulgar en el Flamengo vs Racing
Erick Pulgar jugó un partidazo en el Flamengo vs Racing: se adueñó de la mitad de la cancha junto a Jorginho y distribuyó fútbol de forma impecable durante todo el trámite
No se notó para nada que estuvo 5 meses sin jugar por la Copa Libertadores, ya que en medio (Mundial de Clubes) sufrió una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho.
De hecho, Pulgar se las arregló para dar una tremenda asistencia a Samuel Lino en los 80 minutos de juego, pero el gol fue anulado por offside.
❌🇧🇷 EL GOL ANULADO A FLAMENGO.pic.twitter.com/96t18sylPe— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2025
Al otro lado, el también chileno Gabriel Arias estuvo en la banca, ya que hace algunas semanas que perdió el puesto con Facundo Cambeses.
📊 Estadísticas Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores 2025
- Jorge Carrascal 88′
- Ayrton Lucas 60′
- Santiago Sosa 58′
- Bruno Zuculini 73′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Rossi
Varela
Pereira
Sandro
Pulgar
Araujo
De
Arrascaeta
Carrascal
- Entrenador
-
0Filipe Luís
- Suplentes
-
25Matheus Cunha
-
3Leo Ortiz
-
8Saúl Ñíguez
-
27Bruno Henrique
-
30Michael
-
22Emerson Royal
-
6Ayrton Lucas
-
61Joao Victor
-
52Evertton Araujo
-
50Gonzalo Plata
-
16Samuel Dias Lino
-
18Nicolas de la Cruz
Cambeses
Colombo
Sosa
Rojo
Martirena
Zuculini
Almendra
Rojas
Solari
Conechny
Martinez
- Entrenador
-
0Gustavo Costas
- Suplentes
-
21Gabriel Arias
-
16Martin Barrios
-
10Luciano Dario Vietto
-
5Juan Ignacio Nardoni
-
26Richard Sanchez
-
2Agustin Basso
-
11Matias Zaracho
-
19Ignacio Rodriguez
-
34Facundo Mura
-
7Duvan Vergara
-
77Adrian Balboa
-
3Marco Di Cesare
📅 ¿Cuándo juegan la revancha Racing vs Flamengo por la Copa Libertadores 2025?
La revancha de Racing vs Flamengo se jugará el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Cilindro de Avellaneda.
📲 Para conocer todos los detalles de las fases decisivas de la Copa Libertadores, conéctate con el canal de Google Discover de Al Aire Libre.