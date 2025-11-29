Intensa ha sido la gran final de Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025, un encuentro que tiene a Erick Pulgar como titular en el Mengao pero que pudo fácilmente haberle jugado en contra con una infracción cometida por el chileno que era merecedora de tarjeta roja y expulsión.

El encuentro copero jugado en el Monumental de Lima pudo haber tenido un punto de quiebre en el primer tiempo cuando al minuto 30′ Pulgar jugó con fuego al entrarle con un planchazo a Bruno Fuchs del Verdao, sin embargo, el árbitro Darío Herrera solo le mostró tarjeta amarilla en primera instancia.

De igual forma, las protestas de los jugadores de Palmeiras no se hicieron esperar al pedir la expulsión de Erick Pulgar mientras la transmisión oficial hizo evidente la temeraria infracción cometida por el antofagastino, quien le entró duro a Fuchs incluso cuando la jugada ya estaba detenida. Peste a esto, tampoco hubo llamado del VAR y el otrora seleccionado nacional pudo seguir en el terreno de juego solo con la amonestación.

-La jugada por la que en Palmeiras pidieron la expulsión de Erick Pulgar: