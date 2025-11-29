Erick Pulgar vuelve a estar en el centro de la escena continental. El mediocampista chileno de Flamengo se alista para disputar la final de la Copa Libertadores 2025 frente a Palmeiras, en un duelo que promete tensión, calidad y una dosis de historia para el fútbol nacional.

El formado en Deportes Antofagasta ya sabe lo que es ganar esta competencia. Lo hizo en 2022, junto a Arturo Vidal. Esta vez, sin embargo, podría escribir un capítulo aún más especial.

🟥 La marca histórica que busca Pulgar

Si Flamengo se consagra campeón en Lima, Pulgar se transformará en el segundo chileno en ganar dos veces la Copa Libertadores, un registro que muy pocos conocen y que lo pondría en un sitial difícil de igualar.

El único compatriota que ha logrado ese doblete es Benjamín Kuscevic, quien levantó la copa en 2020 y 2021, aunque con un rol más secundario. Lo de Pulgar sería distinto: titular indiscutido, pieza estructural en el mediocampo y protagonista en partidos decisivos.

⚽ La final que puede cambiar su legado

La cita está programada para este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, desde las 18:00 horas de Chile. Será un duelo intenso, con dos gigantes buscando ampliar su vitrina continental y un chileno con la chance de alcanzar un hito que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Si logra levantar la copa nuevamente, Erick Pulgar no solo sumará un título más: entrará a la historia grande del fútbol chileno, consolidándose como uno de los volantes nacionales más exitosos en competencias internacionales.