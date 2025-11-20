Pasan los días y en medio de la disputa por el Chile 2 en U Católica también han estado tanteando el terreno para el mercado de pases de verano en nuestro país, un escenario que ha puesto varios nombres en el radar y que en las últimas horas sumó un jugador que ya sabe de levantar títulos con el elenco estudiantil entre 2016 al 2020.

Hace unos días atrás hubo trascendidos de que uno de los puestos a reforzar en la UC para el 2026 es el de un defensor central, asomando opciones como las del albo Sebastián Vegas o el zaguero del campeón Coquimbo, Bruno Cabrera. Sin embargo, un ex cruzado y formado en San Carlos de Apoquindo se mete en la discusión como posible fichaje.

🧐 La UC se entusiasma con el posible regreso de un formado en casa

Si bien desde Católica solo han realizado sondeos por una incorporación a su defensa, en información recogida por el portal Punto Cruzado el club de La Franja apostarían en grande por la vuelta de Benjamín Kuscevic, quien se encuentra peleando el descenso con Fortaleza en el Brasileirao.

De acuerdo a lo consignado por el citado medio, en la UC tienen interés en ir por Kuscevic siempre y cuando Fortaleza termine perdiendo la categoría en el fútbol brasileño, situación que podría facilitar las negociaciones con el elenco cearense.

Además, la llegada del defensor de 29 años serviría para cubrir posibles salidas en la zona defensiva para el 2026, esto por el interés que hay desde el exterior en nombres como Tomás Asta-Buruaga o Daniel González.

Kuscevic podría dejar Brasil para volver a U Católica/ © Photosport

💸 ¿Cuánto le costaría a la UC el fichaje de Kuscevic?

En caso que la UC quisiera ir a la carga por Kuscevic debería tener en cuenta que el central tiene contrato vigente con Fortaleza hasta 2028, además de tener un valor de mercado aproximado a los 2 millones de dólares.

📊 Los números de Benjamín Kuscevic en 2025